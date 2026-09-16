行政人员曾文秋星期三（9月16日）带着母亲和两个女儿到动物园游玩。这趟出游不仅是难得的家庭时光，也因为门票免费，让她省下超过100元的开销。今后，更多家庭也将有这样的机会。

万态保育集团与国家福利理事会旗下公益金，星期三在新加坡动物园宣布推出新计划。

万态每年将提供多达5万张免费门票，总值约300万元，让有需要的个人和家庭通过社会服务机构，到万态野生动物世界游玩。内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭也出席活动。

除了动物园，万态野生动物世界还包括夜间野生动物园、河川生态园、新加坡飞禽公园和亚洲雨林探险园。

曾文秋（41岁）一家就是当天通过飞跃社区服务免费入园的家庭之一。她说，一家人的动物园门票就要超过100元，因此平时很少带孩子来。7岁的长女何睿敏，上一次到动物园已是三年前；6岁的幼女何睿盈则是第一次来。

“孩子们都很喜欢小动物，大女儿喜欢兔子，小女儿则喜欢鼠类动物。”

公益金协调免费参访 企业可赞助餐饮交通

过去，社会服务机构若要带受惠者到动物园，通常得各自联系万态保育集团，做法比较零散。如今在新计划下，公益金将统一协调400多家社会服务机构的申请，再与万态敲定参访安排。

吴培铭致辞时说，公益金也将动员企业伙伴，为这些出游活动提供其他支持，包括交通、餐饮和纪念品等，让受惠家庭无须因为其他开销，而无法充分享受一天的行程。

曾文秋（右一）星期三带着70岁的母亲（左起），以及两个女儿——6岁的何睿盈和7岁的何睿敏到新加坡动物园。何睿敏上一次到动物园已是三年前，何睿盈则是第一次来。曾文秋一家是飞跃社区服务的受惠家庭之一。（张俊杰摄）

公益金董事总监林福安受访时说，动物园对许多家庭而言是一个特别的地方，不少人小时候跟着父母来，长大后带自己的孩子，年纪再大些，又带着孙子来。

“这样的家庭时光能够增进家人之间的感情，而更紧密的家庭关系也能让社区更有韧性。”

探讨改造游乐场 让不同能力儿童一起玩

万态保育集团总裁梁锦祥受访时说，集团过去也通过学校、慈善团体和社区伙伴，为有需要的群体安排参访，但大多是个别合作。

如今，集团可借助公益金的网络接触更多社区，并根据他们的实际需求，提供更合适的支持。

双方的合作也不只限于免费门票。目前，万态和公益金计划改善万态野生动物世界的公共游乐场，增设更包容的设施，让不同能力的儿童都能一起玩。

万态保育集团也在探讨如何让员工参与其中，为有需要的群体出一分力。