前体育男教师说服14岁学生当女友，再多次带对方上酒店发生性行为，甚至找机会在校园里犯案。男子被判坐牢16年和鞭打12下。

45岁的被告面对15项包括性侵和抵触《儿童与青少年法令》的控状。他日前在高庭认罪后，星期三（9月16日）接受判刑。

高庭法官郭民力下判时斥责被告利用教师身份违背受害人与家长对他的信任，一步步接近受害人，并说服对方到酒店客房独处，然后趁机犯下罪行。

案件发生在2022年至2023年1月期间，被告有18年教学经验，案发时在一所中学担任体育教师，受害人是他的学生，介于14岁至15岁。

庭上揭露，受害人在案件曝光后感到焦虑和害怕，即使离校后还得面对旁人的闲言闲语。她也经常想起发生的事，不时有自杀念头。为了保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可能泄露受害人身份的信息，包括被告和学校的名字。

根据案情，被告与受害人于2022年5月在社交媒体上认识，发现受害人喜欢阅读后便投其所好与她聊天，并交换手机号码。两人之后经常通过Telegram联系，被告每次聊天后都会要求受害人删除记录；在学校碰面时，他则刻意保持距离，鲜少与受害人交谈。

聊天约两个月后，被告向受害人表白，反复要求对方做他的女友。受害人觉得与老师谈恋爱是逾矩行为，但被告不断纠缠并称谈师生恋没有不妥，只要不影响课业，两人相差28岁不是问题。

2022年8月，被告邀受害人回家被拒，于是改约她到酒店，称可以一起看书看电视。受害人因信任被告而赴约，却在酒店房内遭他抚摸和亲吻。受害人事后答应交往，被告喜出望外，开始称受害人“宝贝”“公主”，送她各种礼物如项链和花，并且频频提及性事，声称要等她年满16岁后发生性关系。

不到一个月，被告又约受害人去同一家酒店。这一次，被告性侵受害人，并要求受害人做出其他性行为。接下来两个月，被告另外四次带受害人上酒店，每次都发生性关系。隔年1月，被告趁受害人在学校参加露营活动时，在校内性侵对方。

被告对受害人占有欲强，经常因为她接触其他异性而吃醋，并提及要与受害人结婚，受害人最终在2023年1月提出分手。被告情绪崩溃大哭，不断发短信给受害人的同学，追问有关受害人与其他异性的关系，他也称因为受害人和他分手，导致他有自残念头。

同学得知被告与受害人的关系后通报校方，进而揭发此案。