受西南季风持续影响，本地未来两周预计比9月上半月迎来更多阵雨天气，但整体气温仍维持在偏高水平，个别日子的最高气温可能达到35摄氏度。

新加坡气象署星期三（9月16日）发布9月下半月的天气预报。本地及周边区域目前处于西南季风期，风向主要来自东南或西南方。

气象署预测，下半月多数日子从上午较迟时分至下午，部分地区会出现短暂雷阵雨。其中一两天受区域风向辐合影响，全岛多处可能出现中到大雨，并伴有雷电。

整体而言，9月下半月全岛大部分地区的总降雨量，预计接近同期平均水平。

气温方面，多数日子的最高气温预计介于33摄氏度至34摄氏度，个别日子可能达到35摄氏度。部分夜晚天气仍闷热，最低气温维持在27摄氏度以上。

回顾过去两周天气，本地整体偏干燥，仅部分日子出现短暂雷阵雨。其中，9月11日受区域风向辐合影响，多个地区在上午较迟时分及下午出现雷阵雨。史各士路一带当天录得105毫米的降雨量，是上半月的最高纪录。

不过，上半月全岛降雨量明显低于平均水平，其中樟宜一带的雨量比平均少约98%。

气温方面，上半月共有12天的最高气温超过34摄氏度；9月9日，三巴旺录得35.3摄氏度，是这段期间的最高气温。多个地区夜间最低气温也维持在27摄氏度以上。