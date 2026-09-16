有百年历史的新加坡女子学校翡翠山旧校舍将重新发展，推出全新的酒店概念和休闲体验，成为乌节路一带新的生活时尚景点。

新加坡旅游局星期三（9月16日）为翡翠山（Emerald Hill）37号地段推出“设计概念与价格收益”（Concept and Price Revenue）招标，邀请业者提出创新发展方案，在保留和凸显地段历史特色的同时，引入市场上崭新的酒店概念和生活体验。这个项目也是乌节路重振计划的一环。

旅游局说，希望新项目能吸引本地居民和游客到访，让他们在乌节路一带逗留更久，也愿意一再回来。项目也须设有公共空间，并全年安排不同活动，以持续吸引人流，也让社区参与其中。

翡翠山37号占地约1.04公顷，位于索美塞和翡翠山保留区交界处，靠近乌节路主要购物地带。

地段主要供酒店和商业用途，可设餐馆、酒吧、商店、健身中心和医疗诊所等，但不得用作住宅、办公室、服务式公寓或学校。地皮的租约为50年，并可在符合条件下延长20年。

延伸阅读 新加坡女子学校翡翠山旧址将发展综合项目

新加坡旅游局指出，地段主要供酒店和商业用途，可设餐馆、酒吧、商店、健身中心和医疗诊所等，但不得用作住宅、办公室、服务式公寓或学校。（旅游局提供构想图）

旅游局指出，这个项目将结合保留建筑和新建筑，并通过不同体验和公共空间，为乌节路增添新的休闲去处，进一步推动乌节路重振计划。

旅游局体验发展司（景区与概念拓展）署长卢旆文说，当局希望翡翠山37号成为乌节路的新地标，在保留这个地段历史特色的同时，为本地居民和游客带来新的体验，推动我国迈向2040年的优质旅游发展目标。

项目开放给国内外业者竞标，提案截止日期为2027年3月16日。

新加坡女子学校早期称为新加坡华人女子学校，由宋旺相、林文庆等海峡华人知识分子于1899年创办。学校1926年迁入翡翠山校舍，1994年搬到杜尼安路现址后，旧校舍保留至今，后来也曾由采士华国际学校（Chatsworth International School）使用。