在国家环境局4月1日启动的新规下，超市等出售的受管制饮料瓶罐都须附上1角押金的标签。一些超市推出折扣促销，希望赶在六个月过渡期结束前，清销未附标签的剩余库存以止损。

10月1日起饮料瓶罐退费制（BCRS）在本地全面落实。《联合早报》星期三（9月16日）走访裕廊东JEM购物中心的日本超市Don Don Donki，发现冷藏柜和货架上的部分饮料都减价促销。

有超市以低过半价促销酒精饮料止损

部分未附标签的瓶装饮料折扣介于28%至42%，一些罐装啤酒等酒精饮料折扣甚至高达56%。

每两周会来上门购物的张佳敏（29岁，保险业务员）说：“刚刚才发现他们在清货促销，发现架上的罐装啤酒不少都在打折，忍不住就多买一些。”

超市店员告诉记者，目前这个门市未附标签的普通饮料存货已经清了八成，不过酒精饮料的库存还有六七成未售出。

“不少顾客都在问我们为何做促销，因为很少看到这么高的折扣。有些商品能申请到标签，之后还能贴上标签再出售；没有标签的产品下个月就不能出售了，我们只能趁期限前赶紧上架，尽可能销出去。”

拥有29家门市的百美超市，也在为余数不多未附标签的酒精饮料存货做折扣促销，或将部分可退库存交回给供应商，希望在10月1日新规正式实施前处理库存。

发言人说自8月起便积极清理未附标签的饮料库存，大部分库存已售出，附标签的产品也已陆续上架，目前主要剩下少数酒精饮料，数量尚可控。

思家客：九成瓶罐装饮料已获BCRS批准

记者星期三走访思家客的西城（Westgate）分店时，发现大多中国进口的瓶装饮料和罐装旺仔牛奶等印有押金标签，或已贴上标签贴纸。剩下大部分其他牌子的饮料，则没有任何标签。

思家客超市总部告诉记者，超市有九成的瓶罐装饮料已获BCRS批准，目前正等标签贴纸印好。“估计下星期一或星期二就能收到，到时会让各家门市员工为存货贴上标签。”

记者发现西城的思家客超市里，进口自中国的少数饮料瓶身上，已印有1角钱的押金标签，或贴有标签贴纸。不过据思家客超市总部透露，42家门市还有六成饮料瓶罐未附标签，预计下周各家门市员工就要展开大工程，忙着替饮料瓶罐“贴标签”。（邝瑜慧摄）

思家客在全岛共有42家超市门店，据总部透露，目前尚有六成饮料瓶罐未附标签。

不过，思家客没打算以折扣促销来处理没标签的存货，门市目前进行的都是例常促销。“我们的利润已经挺低了，加上申请标签以及每件瓶罐饮料的1角押金，就是笔很大的支出，没办法再折价清货了。”

两大集团超市未透露库存详情

同属Macrovalue集团的冷藏公司和巨人超市（Giant）则以分阶段方式清理库存，在过渡期间，未附标签的库存已基本清空。

发言人受询时说，公司与供应商密切协调，在临近期限前加紧清库存。目前整体进展如期推进，并有信心确保在10月1日前顺利完成过渡。

平价集团则说，超市目前为响应BCRS的筹备工作进展顺利，正与供应商密切合作，逐步替换成合规的产品，并将妥善处理库存，同时会为顾客和合作伙伴确保实行顺畅。

两个集团的超市发言人都未透露库存数目等详情。

根据《可持续资源法令》，任何业者包括超市提供或售卖的受管制饮料的容器上没有押金标签和条形码，即属违法，一旦罪成将面对最高三个月监禁和高达1万元罚金。