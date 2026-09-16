参与试点计划的学校指出，小班制并不是“一刀切”地在各班级执行，而是根据学习活动的目标或学生学习能力来做安排。

教育部长李智陞星期三（9月16日）在教育部常年的学校工作蓝图大会上宣布，六所中小学将展开“再塑课堂，重构学习”试点计划，这包括试行小班制、减轻教师的职务，从而为教师腾出更多时间与空间，支持学生的全面发展。

林景小学校长陈慧姣受访时说，参与试点计划让学校和教师可以更灵活地规划教学模式。“小班没有所谓的指定人数，这也取决于教师采用的教学法、学习活动的设计和学生能力。”

例如，一些学习进度较慢的学生在较小的班学习，学习成效会更好。同样的，一些针对高能力学生的学习活动，以小班制进行可能更合适。

小学一二年级的级任班级目前维持在约30人，至于其他年级的班级人数会否减少，她认为这也得看学校的整体人手安排，不过科目班可在适当的时候采用较小班制教学。

除了课室，林景小学也设有灵活学习空间，让教师可方便地利用空间的移动式桌椅布置学习环境，让学生进行协作式学习或科技学习。

一些教师明年不必担任班主任，陈慧姣校长希望这些改变可进一步支持教师，让他们能投入更多精力在教学工作。校内一些宗旨类似的委员会也将进行整合，以精简人手，例如科学委员会和绿化工作委员会合二为一。教师也会与学生发展人员合作执行课程辅助活动。

引入专人协助课程辅助活动 教师无须兼顾多重职务

德义中学校长赵维思指出，校方打算聘请学生发展人员协助教师减轻课外活动的工作量。学校所有约80名教师明年还是会继续担任班主任，但他们可选择负责课外活动或校内委员会，不再需要两者兼顾。

为了善用人力资源，这所学校的学生福利委员会和纪律委员会也整合为一，因为两者的工作是相辅相成的。他指出，校方在安排教师职务时会考虑他们的个人选择，但也得照顾学校整体需求，因此每几年会调整教师的“课外”职务，让教师有机会汲取不同经验。

作为其中一所实行科目编班制的“先锋”学校，德义中学已针对一些科目如设计与科技，或需要更多学习支援的学生采用小班制。明年，学校会先从中一和中三班级开始，在更多适合的科目班落实小班制。

赵维思说：“我认为，试点计划的推行是把教师的核心工作放回教学以及与学生的交流，这在人工智能时代尤其重要，学生更需要教师针对性的指导，培养他们的认知能力和社交情感。”

前线教师指差异化教学具挑战 冀小班制能提升课堂效能

一名因校方规定而无法具名受访的小学华文教师指出，学校已实行差异化教学，但在30多人的班级，学生程度仍明显参差不齐。教师很难照顾每一个学生的学习需求，即便可能增加教学时长，教师仍更倾向于小班教学。

她说：“实行小班教学，学生和老师之间不仅有更紧密的联系，课堂纪律管理也更轻松，教师就可以把更多时间放在教和学，教学效果会更好。”

她也反映，不同学校生源、规模等情况不同，20多人对于一些学校来说是小班，但在一些学校可能是正常班级。对比女校或纪律较好的学校，男校实行小班的课堂管理和教学效果也可能更为显著。

育有两名孩子的家长钟燕玲（37岁，行为治疗师）乐见教育部愿意试行小班制教学，认为这是重要的一步。“长远来看，我希望这可推动大家去正视我们想要的学习环境，去正视我们的教师是否有精力去关注每个学生。较小的班级可以让教师有更多机会去观察学生，与学生建立关系，提供更针对性的指导。”