陌生男子在地铁车厢内坐在地上吃包子，吃到一半竟将咬过的包子递到旁边一个小男童嘴边，包子几乎碰到孩子嘴唇，让男童妈妈大为震惊，一把将孩子拉开；事后再把拍下的视频上传到社媒平台TikTok，引起网民热议。

视频显示，17个月大的幼童卡里斯（Khalis）当时坐在婴儿车内，身穿绿色上衣的中年男子则坐在婴儿车旁的地面上，手中拿着一个几乎快吃完的包子。

视频的镜头对着的是卡里斯，没拍到一旁的男子向他喂食，但视频附上的文字叙述却形容了上述场景。短视频结束前画面上隐约可见绿色衣服男子不断摇头，似乎对男童母亲的反应不以为然。

这名母亲燕蒂（Yanti，30岁，医疗工作者）接受《联合早报》访问时说，一家人上星期五（9月11日）吃完晚餐后，在晚间约10时40分从裕廊东站乘搭地铁前往武吉甘柏站。卡里斯当时坐在婴儿车里，她则坐在座位上与另一个孩子说话。

她形容，男子上地铁后便开始吃包子，她起初并没太在意。突然间，男子把咬过的包子递到卡里斯嘴边，几乎碰到孩子的嘴唇。“整件事一眨眼就发生了。我一转头，包子已经送到我儿子嘴边，他正要咬下去。幸好我及时发现，把卡里斯拉开。”

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燕蒂当下感到非常震惊和生气，立刻大声喝止并将孩子拉开。她描述，男子似乎也被她的喝止声吓了一跳，随后一脸惊讶，并摇了摇头。“从他的表情看来，他似乎还认为是我反应过激。”

燕蒂（图右）说，自己并不介意陌生人与孩子互动、逗他们玩，但在喂他们任何食物前，应先征得父母同意。（受访者提供）

她说，自己不介意陌生人与孩子交谈或逗孩子玩，但未征得父母同意就喂孩子吃东西，是另一回事。“我们是回教徒，我不清楚男子吃的包子是否获得清真认证。再说了，他吃过的包子，上面也有他的口水；我怎能让孩子吃进陌生人口水？”

因为事发时，一家人也已快到站，燕蒂才没进一步质问男子。

男子喂食行为不卫生 也违反地铁禁食规定

不少网民在视频下留言，认为男子的行为不卫生，可能会传染疾病；也有人担心男童万一对包子的馅料过敏，后果可能更严重。

除了未经父母同意喂食男童，男子在地铁车厢内进食也已违规。根据快捷交通系统条例，巴士和地铁内禁止饮食，违规者最高可罚款500元。

燕蒂指出，希望公众与小孩互动前，先征得父母同意。“对一些人来说，这可能只是无伤大雅的举动，但每个家庭和孩子都有不同的界限，而这些界限应该受到尊重。”