童年的家庭变故，让陈艺恩在不安中成长，但她也很早找到画画这个情绪出口，并一步步走上艺术创作的道路。

陈艺恩（20岁）小学时父母离异，一度没有固定的住处，只能寄住亲戚家。曾目睹家暴的她，那段日子经常感到恐惧和孤单，画画成了少数能让她暂时抽离现实、寄托情绪的方式。

她从小喜欢看动画片，也会照着喜欢的角色临摹。随着年龄增长，她不断尝试不同画风，从简单童真的作品，到后来略带血腥的画面，几乎每天都画。

“我当时无法完全理解成人世界发生的一切。画画是我唯一能够完全掌控的事情。”

从工艺教育学院毕业后，她决定继续升学，到拉萨尔艺术学院主攻2D动画。她说，动画能够为孩子和成人带来快乐，让她深受触动，也萌生有一天创作属于自己的动画剧集的梦想。

不过，私立院校的学费是一笔不小的负担。陈艺恩说，多年来，母亲一直身兼多职，除了家中日常开销，也要支付外婆在疗养院的日托费用。看到学费数额时，母女俩一度犹豫是否负担得起。

为了能继续追求梦想，陈艺恩和母亲后来通过全欣社会服务（Allkin Singapore）的“Allkin ElevatED！”计划申请助学金。助学金承担大部分学费，也补贴画材等学习开销，让她继续念书和创作。

如今，陈艺恩正在创作一部动画剧集，主角同样来自单亲家庭，把母亲视为精神支柱，却因为成长经历而敏感、自卑。

故事中，主角与鬼怪达成协议，以失去所有记忆和创伤为代价，换取一个全新的自己，从此变得自信，也敢于表达自己。这个角色身上，有陈艺恩自己的影子。

不过，如果现实中真的有机会把过去一笔勾销，她说，自己不会选择忘掉一切。她仍想保留一些经历，因为那些不愉快的过去，都已化成她成长的养分。