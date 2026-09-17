全球持续升温已难以避免，新加坡通过科学研究、政策法规和社区部署提高抗热能力，在保护民众之余，也尽量降低高温对经济和生计的冲击。这些努力获得国际肯定，新加坡获选为全球“降温领袖”。

首届全球降温承诺大会（Global Cooling Pledge Assembly）星期四（9月17日）进入高级别阶段。

永续发展与环境部长傅海燕在开幕式上致辞时说：“当前地缘政治局势紧张、各国关注的课题也不断变化，国际社会更需要在降温课题上合作，而不是减少合作。”

她指出，全球极端气候和天气事件日益严重，亚洲气温升高的速度接近全球平均水平的两倍。随着气温上升，全球制冷需求也不断增加，目前制冷约占全球两成用电量，到了2050年，需求预计增至目前的三倍以上。

傅海燕说，各国面对的挑战是既要让更多人有条件避暑降温，又不能因此推高碳排放和能源需求。她指出，各国应从规划、政策和合作三方面，提高抗热能力。

在规划方面，有效适应气候变化必须以科学和数据为基础，再根据实际需求部署资源，因此须具备扎实的气候科学、模拟和研究能力。

她举例，我国2013年成立新加坡气候研究中心，加深对热带气候及它对新加坡和区域影响的了解。2024年发布的第三次全国气候变化研究，则预测我国直到本世纪末的气候变化和海平面上升趋势。

政府计划在联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）于2029年完成第七次评估周期后，根据最新科学研究，再更新全国气候变化研究。

为进一步提高我国抗热能力，政府也拨款4000万元资助相关研究。这项“适应高温影响资助计划”（Adapting to Heat Impacts Funding Initiative）预计最迟今年底开始征集研究提案。

傅海燕说，规划还须有政策和法规配合，才能把应对方案广泛落实。例如，我国规定没有冷气的空间须符合一定的自然通风标准。

我国也制定“最基本耗能标准”（Minimum Energy Performance Standards），规定家用冷气等指定电器须达到一定的耗能标准，逐步淘汰高耗能产品，从而降低碳排放。

傅海燕：降温措施必须人人可及

傅海燕也强调，政府、企业和社区须共同提高抗热能力，才能更全面地保护民众、社会和经济。

我国2023年成立热浪防暑工作小组（Heatwave Task Force）。每年3月至5月较炎热时期到来前，有关当局都会与社区伙伴等各方开会，为可能出现的热浪预先做好准备。

一旦确认热浪即将来袭，全岛300多个地点可启动为降温中心，包括民众俱乐部等公共空间，让公众进入有冷气的室内空间避暑。傅海燕说：“降温措施必须人人可及，才能保护公众免受高温相关风险。”

新加坡获颁“降温领袖奖”

新加坡提高高温韧性的努力星期四也获得联合国环境署“降温联盟”（Cool Coalition）肯定。

相关努力包括我国今年3月成立全国高温应对政策处（Heat Resilience Policy Office），整合国家发展部、保健卫生部、人力部，以及社会及家庭发展部等多个政府部门的工作，从国家层面协调抗热政策。

傅海燕（右）代表新加坡，从联合国环境署气候变化司司长克劳斯（Martin Krause）接过“降温领袖奖”（Cool Leaders Award）。（张俊杰摄）

傅海燕代表新加坡接过“降温领袖奖”（Cool Leaders Award）。她发表得奖感言时说：“新加坡很荣幸获颁这个奖项……但提高抗热能力的路还很长，我们才刚开始，需要政府、企业和社会等各方共同努力。”

政府间降温委员会（Intergovernmental Committee on Cooling）会议也在星期四召开，重点事项包括制定高温韧性蓝图，以及如何融资推进抗热策略等。

高温韧性蓝图旨在为各国提供灵活框架，应对全球暖化的风险，既保护生命，也保障医院和能源基础设施等关键系统，同时兼顾实现更宏观的气候目标。

首届全球降温承诺大会定于星期五（18日）闭幕，预计来自60多个国家的230名政府、学界和业界代表将在当天下午总结会议成果。