在陆路交通管理局近期的执法行动中，六人因非法提供跨境载客服务被抓，涉案车辆也被扣押。

陆交局星期四（9月17日）在社媒脸书发文说，通过全国私人出租车司机协会和全国德士师傅协会的定期举报，近来有六名司机因违法提供跨境载客服务，在陆路关卡、樟宜机场和油池一带被逮捕。他们所驾驶的车辆也被扣押。

国家发展部兼交通部高级政务部长孙雪玲同日在脸书发文说，从去年7月至今，陆交局已检查超过5400辆车，其中247辆因违法提供跨境载客服务而被扣。

她说：“保障跨境交通服务安全以及维护本地点对点司机的生计，是我们的首要考量。”

非法提供载客服务的司机可被罚款最高3000元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。违例者也可能面临车辆被扣押的惩处。

非法提供载客服务的司机可被罚款最高3000元，或坐牢最长六个月，或两者兼施。违例者也可能面临车辆被扣押的惩处。（取自陆路交通管理局脸书）

陆交局提醒，为了确保自身安全，乘客应选择合法的跨境载客服务，包括通过Grab平台预订行程，或乘搭新加坡注册的跨境德士。

根据今年5月推出的跨境交通安排改进措施，持证跨境德士可在新加坡任何地点接载乘客，并将乘客送达马来西亚柔佛州新山、依斯干达布蒂里、森林城市、古来及士乃的任何地点。

公众若发现可疑的载客活动，可通过go.gov.sg/report-illegal-rides网站向陆交局举报。