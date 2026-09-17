要让人们放心使用人工智能（AI），建立信任是关键。数码发展及新闻部长杨莉明指出，随着AI技术不断提升，安全保障也须同步跟上，我国会在推动应用的同时，加强测试、评估等能力。

全球AI业界近期再次掀起有关发展速度与安全的讨论，部分研究人员和业界领袖担心AI发展太快，安全措施和评估工作难以跟上。

杨莉明星期四（9月17日）在职场社交平台LinkedIn发文谈AI安全，并以民航业为例，说明建立安全保障和信任的重要性。

她说，民航业今天能安全运作并发展到如此规模，并非偶然。从飞机制造和维修，到机场和空域管理，背后都有大量标准和条例把关，业者也须妥善培训员工和落实安全措施。

她认为，AI未来也须建立类似的安全体系。“要让一项科技成为人们经常使用和依赖的工具，信任是不可或缺的条件。”

安全机制仍未成熟 须边应用边完善

杨莉明指出，目前针对AI的安全机制仍在逐步成形，距离成熟还有很长一段路，也需要更多研究和测试。“这些工作需要时间，也需要各方持续投入。”

她认为，各方现在就须着手进行这些艰巨但实际的工作。对新加坡而言，这意味着推动AI应用的同时，也得同步建立安全保障，包括开发测试和验证AI系统的方法、提升评估先进AI模型的技术能力，以及为机构提供负责任使用AI的实际指引。

我国近年来已陆续推出多项相关措施，包括发布全球首个AI治理测试框架和工具箱“AI Verify”、设立新加坡人工智能安全研究所，以及推出代理式AI监管模式框架等。

杨莉明也强调，AI安全不是任何一个国家能够单独应对的课题，我国因此积极开展国际合作，包括主办AI安全国际科学交流会，汇集各国专家，共同确定全球AI安全研究的重点。

“我们不可能从一开始就有所有答案。但随着AI能力不断提升，安全保障也必须同步跟上。”

她指出，我国将继续测试不同方案、从中学习，并逐步完善应对方式，同时与业界、研究人员和国际伙伴合作，让人们能够有信心使用AI。

AI发展该不该放慢 各界意见分歧

美国AI巨头Anthropic的研究员考克森（Jacob Coxon）日前宣布辞职，并对AI企业竞相开发能力更强的模型提出警告。Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）随后发文，呼吁业界放慢前沿AI的发展速度，让安全措施和评估有时间跟上。

不过，美国总统特朗普驳斥相关担忧，更称AI威胁论只会让中国受益，还说AI行业需要的唯一安全护栏，就是他这名“强大而聪明的总统”。

中国官方则指出，AI发展关乎全人类共同福祉，散播威胁叙事不符合任何一方利益。