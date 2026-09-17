裕廊集团首测无人重型建筑机械 最快后年启用缓解人力提升安全
本地开展首个无人自主重型建筑机械试点项目，如果测试结果显示这类自主操作的机械适用于本地环境，它们有望最快在2028年正式在建筑工程推广使用。
首个试点项目由裕廊集团和日本鹿岛建设（Kajima Corporation）联合展开，目的是要在投入较少人力的情况下提高生产力，也提升建筑工程的效率与安全。
裕廊集团助理总裁曾荣耀指出，增加人力来满足新加坡未来的建筑需求，并非可持续的做法。“裕廊集团未来五年的土方工程项目涵盖至少800公顷面积。如果试点成功，我们将在已规划的合适项目中使用自主重型建筑机械，并推动这些自主重型建筑机械在建筑业中更广泛应用。”
试点项目今年3月启动，首阶段试用的是两台挖掘机和两台压路机。第一步是分别采用Gravis Robotics和鹿岛建设的技术，先对这四台重型建筑机械进行改造。
在测试前，操作员会分配好挖土和压土任务，输入土地坐标，再设置虚拟的地理边界以锁定自主机械的工作范围。机械通过人工智能和激光雷达传感器，能在无人操作的情况下独立完成任务。
机械运作过程中，操作员在场外监督，一出现状况就及时干预，暂停机械运作。
裕廊集团的目标是让所需的操作员人手减半，也就是一人负责两台机械，并把挖土和压土工作所需时长缩短20%至30%。
裕廊集团建筑与基建研发署署长张家文受访时指出，相较于传统施工法，每台机械除了操作员，还需要施工安全员、信号员和主管配合；自主重型建筑机械不只能减少操作员人数，也能省却其他辅助和监管方面的人力。
张家文说，尤其自主机械运作过程中，工作人员全程都在控制中心内操作与监督情况：“工作人员无需直接在场操控，意味着大型土木工程牵涉的意外风险更易受控，这是最安全的情况。”
可让本地员工接受再培训“遥控”机械 减少依赖客工
裕廊集团答复《联合早报》询问时说，重型建筑机械的操作员一般是客工，改用自主机械，也能缓解对客工的需求。本地员工也可接受再培训，学习“遥控”自主机械。
为配合试点项目，鹿岛建设旗下的科技子公司The GEAR从新加坡派遣装备团队到日本学习改造机械。公司的执行董事吴士能指出，改造现有机械起初的确须要花一些工夫，但长远来说，绝对比购买一整批新的自主重型建筑机械更具成本效益，也降低建筑公司转用自主机械的难度。
KTC土木工程及建筑公司也派遣两名员工到日本学习操作自主机械，项目工程师陈家武（30岁）是其中一人。他认为使用自主机械能更好地把控工作品质与效率。
他说明，传统施工法需要多人配合，也更可能发生工人对他所下达的工作指令不了解或误解的状况，最终导致错误或延误。
制定操作指南与安全措施 确保安全操作自主机械
试点的第一阶段测试预计明年初结束。第二阶段将引进推土机和倾卸卡车（dump trucks），以打造一支可相互配合的自主重型建筑机械组合。
吴士能在星期三（9月16日）举行的业界分享会上说：“自主系统的真正价值在于超越单台机械的范畴。我们必须考虑让不同的自主机械在实际施工过程中协同工作。简单来说，第二阶段的目标是确定适用于新加坡实际情况的应用案例。”
国家发展部长徐芳达今年7月在建筑科技活动ConTech@PDD宣布两项新措施，推动建筑业加速采用机器人和自动化科技。裕廊集团和鹿岛建设的合作，是在部长作出宣布后，在裕廊武林道（Bulim Avenue）测试场地展开的首个项目。
参与试点项目的还包括建屋发展局，以及总理公署公共部门科学科技政策与规划办事处（Public Sector Science & Technology Policy & Plans Office）。
裕廊集团也在与人力部合作，在推动建筑业采用自主重型建筑机械的同时，制定相关的操作指南和措施来保障员工安全。