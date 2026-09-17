本地开展首个无人自主重型建筑机械试点项目，如果测试结果显示这类自主操作的机械适用于本地环境，它们有望最快在2028年正式在建筑工程推广使用。

首个试点项目由裕廊集团和日本鹿岛建设（Kajima Corporation）联合展开，目的是要在投入较少人力的情况下提高生产力，也提升建筑工程的效率与安全。

裕廊集团助理总裁曾荣耀指出，增加人力来满足新加坡未来的建筑需求，并非可持续的做法。“裕廊集团未来五年的土方工程项目涵盖至少800公顷面积。如果试点成功，我们将在已规划的合适项目中使用自主重型建筑机械，并推动这些自主重型建筑机械在建筑业中更广泛应用。”

试点项目今年3月启动，首阶段试用的是两台挖掘机和两台压路机。第一步是分别采用Gravis Robotics和鹿岛建设的技术，先对这四台重型建筑机械进行改造。

在测试前，操作员会分配好挖土和压土任务，输入土地坐标，再设置虚拟的地理边界以锁定自主机械的工作范围。机械通过人工智能和激光雷达传感器，能在无人操作的情况下独立完成任务。

机械运作过程中，操作员在场外监督，一出现状况就及时干预，暂停机械运作。

裕廊集团的目标是让所需的操作员人手减半，也就是一人负责两台机械，并把挖土和压土工作所需时长缩短20%至30%。

项目工程师陈家武在控制中心内同时监督两台自主重型建筑机械的运作，必要时及时干预，暂停机械运作。陈家武发现，使用自主机械能更好地把控工作品质与效率。（林明顺摄）

裕廊集团建筑与基建研发署署长张家文受访时指出，相较于传统施工法，每台机械除了操作员，还需要施工安全员、信号员和主管配合；自主重型建筑机械不只能减少操作员人数，也能省却其他辅助和监管方面的人力。

张家文说，尤其自主机械运作过程中，工作人员全程都在控制中心内操作与监督情况：“工作人员无需直接在场操控，意味着大型土木工程牵涉的意外风险更易受控，这是最安全的情况。”

可让本地员工接受再培训“遥控”机械 减少依赖客工

裕廊集团答复《联合早报》询问时说，重型建筑机械的操作员一般是客工，改用自主机械，也能缓解对客工的需求。本地员工也可接受再培训，学习“遥控”自主机械。

为配合试点项目，鹿岛建设旗下的科技子公司The GEAR从新加坡派遣装备团队到日本学习改造机械。公司的执行董事吴士能指出，改造现有机械起初的确须要花一些工夫，但长远来说，绝对比购买一整批新的自主重型建筑机械更具成本效益，也降低建筑公司转用自主机械的难度。

KTC土木工程及建筑公司也派遣两名员工到日本学习操作自主机械，项目工程师陈家武（30岁）是其中一人。他认为使用自主机械能更好地把控工作品质与效率。

他说明，传统施工法需要多人配合，也更可能发生工人对他所下达的工作指令不了解或误解的状况，最终导致错误或延误。

试点项目第一阶段测试的是挖土机和压路机（图中机械），第二阶段将引进推土机和倾卸卡车。（林明顺摄）

制定操作指南与安全措施 确保安全操作自主机械

试点的第一阶段测试预计明年初结束。第二阶段将引进推土机和倾卸卡车（dump trucks），以打造一支可相互配合的自主重型建筑机械组合。

吴士能在星期三（9月16日）举行的业界分享会上说：“自主系统的真正价值在于超越单台机械的范畴。我们必须考虑让不同的自主机械在实际施工过程中协同工作。简单来说，第二阶段的目标是确定适用于新加坡实际情况的应用案例。”

国家发展部长徐芳达今年7月在建筑科技活动ConTech@PDD宣布两项新措施，推动建筑业加速采用机器人和自动化科技。裕廊集团和鹿岛建设的合作，是在部长作出宣布后，在裕廊武林道（Bulim Avenue）测试场地展开的首个项目。

参与试点项目的还包括建屋发展局，以及总理公署公共部门科学科技政策与规划办事处（Public Sector Science & Technology Policy & Plans Office）。

裕廊集团也在与人力部合作，在推动建筑业采用自主重型建筑机械的同时，制定相关的操作指南和措施来保障员工安全。