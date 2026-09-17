为保住房子权益乱刀砍死养父，被判坐牢18年，女子上诉称“我觉得他想杀了我，我只是比他先动手”，希望法官能让她减刑至12年到15年，但最后遭驳回。

这起家庭悲剧发生在2022年11月3日晚上8时至4日清晨5时25分之间，地点在盛港河谷通道第190A座组屋一个单位。

《新明日报》报道，被告陈秋燕（35岁）面对一项误杀67岁养父陈亚邦的控状。根据早前报道，被告的养母过世前答应将组屋留给她，但养父后来拒绝转移他一半持有权，被告担心被赶出家门而起杀心，趁养父洗完澡打开浴室门时将他乱刀砍死。

被告早前被判坐牢18年，她不满判刑，提出上诉，案件星期三（9月16日）在三司上诉庭审理。

公设辩护人办公室（PDO）的代表律师在上诉时指出，心理卫生学院的评估报告显示，被告当时坚信养父要杀害自己，才会选择“先发制人”。

根据在庭上出示的报告内容，被告称：“我觉得他想杀了我，我只是比他先动手。”当被问及为何未曾报警时，被告称：“我都没有证据，不可能报警说养父要为了房产杀我，警方要怎么保护我？”

律师据此主张，被告当时的精神状况使她无法分辨现实与幻觉，恳请法官将刑期减至12年至15年。控方则反驳，被告此前曾供称，若非因房产问题与养父爆发争执，她当时不会动手，可见房产才是她真正的杀人动机。

案情显示，被告曾尝试通过其他途径解决房产纠纷，但在得知名字无法加入房产后，便开始预谋袭击养父。她虽曾考虑仅伤人威吓，但转念想到自己若因伤人入狱、房产仍归养父所有，所以最终决定痛下杀手。控方指，种种迹象表明被告下毒手是为了保住房产利益，而非出于自我防卫的错觉。（人名译音）

法官：被告有能力控制自身行为

高庭法官哈里古玛代表三司上诉庭宣读判决时指出，被告在购买砍刀后将杀害养父的计划推迟两个月，这表明她完全具备控制自身行为的能力。

法官同时指出，被告若真的坚信养父要杀她，又怎会继续与他同住，甚至吃养父做的饭？此外，被告如今提出的新犯罪动机，此前完全未包含在案情报告中，亦未在原审时提及。

他说，上诉庭仅在原审法官判断有误、基于错误原则下判或判刑过重时才会介入。针对本案，判词显示原审法官已充分考量心理卫生学院的所有评估报告。尽管本案无疑是一场悲剧，但原审法官并未误解法律，判刑既未违反原则，也绝非过重。

完整报道，请翻阅2026年9月17日的《新明日报》。