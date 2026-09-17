马赛地驾驶员疑酒驾失控，在滨海艺术中心购物商场外冲上路边，撞飞两名旅客，女伤者倒地不起，脊椎骨裂，42岁男驾驶员当场被捕。

这起事件发生在星期三（9月16日）晚10时左右，地点是滨海艺术中心购物商场（Esplanade Mall）外的路段。

《新明日报》接获读者赵先生通知，指上述地点发生车祸，他目睹一名女子被撞后倒地不起。当时女伤者仍有一些意识，时不时用手碰触后腰，也有不少路人上前协助并呼叫救护车。

赵先生受访时说，女伤者身后还有同行的朋友，他们一行人称来自中国，其中一名男子的脚撞到一旁的石墩，手臂也有擦伤。一开始他以为自己没什么事，过后因出现胸闷和头晕，也被送上救护车了。

记者赶到现场时，只见一辆马赛地冲上路边，安全气囊已经弹出，车头也严重损毁。身穿白色衬衫的男驾驶员当时正在一旁接受警方问话，神情紧张。大约晚上11时，警方也将男驾驶员带走。

《新明日报》辗转拿到男伤者周先生（41岁）的联系方式，他受访时称自己在医院接受治疗。周先生透露，当时他们正要去搭巴士，突然一辆汽车撞上来，走在前方的女同事被撞飞，自己也被女同事撞到，导致他碰撞到路边石墩，还好只受轻伤。

“女同事伤势比较严重，医生说她脊椎骨裂，需要动手术。”

警方受询时证实莱佛士道发生涉及一辆汽车和两名行人的交通事故。40岁女子和41岁男子在意识清醒的情况下被送往医院。

42岁男驾驶员因涉嫌酒驾被捕，目前正协助警方调查。警方调查仍在进行中。民防部队也透露，两名伤者过后被送往中央医院。

男驾驶员被指疑神志不清

男驾驶员被指下车未查看伤者情况，疑似神志不清。

读者赵先生说，男驾驶员下车后并没有第一时间查看女游客的伤势，反而跑到后方的草丛。与女伤者同行的人也拿出手机一边拍摄，一边质问男驾驶员。

“他们和我说，男驾驶员嘴里还有酒气，还在那里故作镇定。过后警察来了，他还想和警察握手，警察也没有理会他。”

男伤者周先生也说，涉事驾驶员下车后疑似神志不清，也似乎没有意识到自己撞伤人。

完整报道，请翻阅2026年9月17日的《新明日报》。