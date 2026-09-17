两年迈兄弟为分妹妹遗产起纠纷，71岁大哥上门找68岁弟弟要解决矛盾，不料弟弟不肯开门，随后突然又现身大喊要“同归于尽”，还取双刀冲向大哥，星期三（9月16日）早上被判坐牢10周。

《新明日报》报道，这起事件发生在今年8月3日中午12时44分，地点在直落布兰雅坡第35座组屋的一间单位。

被告是68岁的张顺强（译音），他面对一项刑事恐吓的控状。事发时，他与二哥住在事发单位内。受害者是被告71岁的大哥。

案情显示，被告的妹妹于去年7月10日过世，被告与大哥随后因遗产分配问题产生纠纷。案发当天中午，大哥带着儿子上门，希望能妥善解决矛盾。然而被告将自己关在房内，拒不见人。

二哥随后敲门试图劝说，被告依旧不肯出来。

正当大哥于中午12时40分准备离开时，被告突然走出房间，向侄儿大喊不要插手，紧接着又对大哥喊了一句：“同归于尽！”

被告随即冲进厨房，从抽屉里取出一把菜刀和一把厨房刀，快步朝大哥冲去。大哥见状连忙举起一张矮凳防身，大哥的儿子与二哥则迅速制服了被告。

大哥这时拍下被告犯罪证据并报警处理。

控方陈词时指出，被告不但恐吓受害者，也使用两个武器，加上受害者年纪大，属弱势人士，因此要求法官判被告坐牢至少两个月。

大哥：被告不满仅得妹遗产三分之一

大哥指被告不满只分得过世妹妹房子的三分之一，当时才情绪激动。

《新明日报》记者辗转联系上被告的大哥，他透露小妹患癌住院期间，三兄弟曾前往医院陪伴。小妹当时说，打算将位于波东巴西的三房式组屋分给三兄弟，其中被告可获得60%，大哥与二哥各得20%。在大妹夫的见证下，小妹签署了一份遗嘱。

“但之后律师说文件有问题，不具有法律效力，最后说组屋由我们三兄弟均分。这其实也不是我的错，我也没办法。”

大哥透露，案发当天他带着小妹存款与保险的支票，与儿子一同上门，没想到被告情绪如此激动，甚至拿出水果刀和菜刀。他拍下证据后迅速逃离现场并报警。

完整报道，请翻阅2026年 9月 17日的《新明日报》。