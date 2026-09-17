无执照、无许可证，22岁女销售员多次操作无人机，被判缓刑监视12个月。

被告王思琦（22岁）面对31项抵触航空条例的控状，她承认其中四项，余项交由法官下判时一并考量。

案发时，被告是商业与工业设备供应商JD Works Pte Ltd的销售员。

案情揭露，公司董事以个人名义买了一台总重量约249克的DJI Mini 2无人机，并允许员工在遵守相关法规的情况下，用于娱乐用途。

不过，被告在公司董事不知情的情况下，将无人机使用于商业用途。

2025年7月10日上午约10时33分，被告在樟宜上段26号Jalan Demak一带操作无人机，为一名对公司太阳能板产品及服务感兴趣的客户进行屋顶勘察。

新加坡民航局（CAAS）行动指挥中心侦测到事发地点有无人机操作，随后派遣辅警前往现场。

被告在上述地点操作无人机前，必须取得无人机操作员许可证、第1级活动许可证及无人机驾驶员执照，但她并未这么做。

2025年3月13日至7月10日期间，被告共10次在没有上述许可证及执照的情况下，基于商业目的操作无人机。

父母须以5000元担保

另外，2025年8月26日下午约12时40分，被告也在巴耶利峇空军基地机场范围5公里以内的麦波申路一带，玩了无人机大约两分钟，飞行距离约58米。

当时，被告并未持有适用于该型号无人机的第2级活动许可证，违反了相关航空条例。

被告星期三（9月16日）被判缓刑监视12个月，条件包括每晚11时至清晨6时宵禁、50个小时社区服务，父母也须以5000元担保她在这期间行为良好。（人名译音）