从小患脑麻痹无法正常控制肌肉，男子白天外出卖纸巾，晚上用脚趾打字，敲下56页自传，勉励年轻人遇困难不要轻言放弃。

《新明日报》报道，黄忠龙（47岁）受访时说，近年来看到不少年轻人疑因遇上挫折而离家出走等的新闻，让他深有感触，也因此萌生写书的念头。

“他们的生活条件其实比我好。我只是想告诉他们，不管遇到什么事，都不要放弃希望。”

对一般人来说，写一本书或许只需坐在电脑前打字，但对黄忠龙而言，每敲下一个字都得付出更多力气。

由于从小患有脑麻痹，他无法像一般人一样用双手打字，只能靠右脚大拇指一下又一下敲击键盘，把自己的故事慢慢写下来。

为了完成这本书，黄忠龙白天到宏茂桥或乌节路一带卖纸巾，回家后写作，常常从晚上11时写到凌晨。

“有时候写到很累，也会想放弃。”

这本56页的自传是他的第二本书，除了记录成长经历，也写下这些年来面对生活压力与种种挑战的心路历程。

黄忠龙说，他写书不是为了诉苦，而是希望年轻人看过他的经历后，能更珍惜眼前所拥有的一切。

“我能做的事情或许不多，但我还是会继续做。希望他们看了我的故事，会知道自己其实还有很多机会。”

为了让这本名为“Wesley Can”的英文读物顺利面世，黄忠龙自掏约2000元印刷1000本，将在下月15日正式发行，每本售价约20元。

曾娶菲籍妻 10年后离婚

《新明日报》2017年曾报道，黄忠龙（又称韦斯利）于2011年与相识一年的菲律宾籍妻子罗丽娜（Lorena）共结连理。

罗丽娜当时受访说，两人虽面对不少困难，但最终仍携手克服。

黄忠龙也形容，妻子对他照顾得无微不至，生活虽然简单，却过得十分开心。

当时他也憧憬有朝一日能开一家饮食店并与妻子领养孩子。

不过，这段婚姻最终因感情出现裂痕，于2021年画下句点。

完整报道，请翻阅2026年9月17日的《新明日报》。