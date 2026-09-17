原定2027年起陆续启用的南北交通廊道，因工程复杂及地质条件极具挑战，整体完工时间将延后约两年。陆路交通管理局评估后预计，高架桥与隧道路段分别推迟至2029年及2031年起分阶段启用。

南北交通廊道（North-South Corridor，简称NSC）工程造价原本估计约74亿7000万元，是本地历来建造成本最高的道路项目。随着工程延误，建筑费料将进一步上升。陆交局受询时说，额外成本须待工程完成后才能确定，目前仍无法作出评估。

全长21.5公里的南北交通廊道连接北部与市中心，是本地首个结合快捷巴士道、脚踏车主干道及快速公路的综合交通设施。工程包括一条8.8公里长的高架桥和一段12.3公里长的地下隧道。

陆交局星期四（9月17日）发文告说，截至今年8月，隧道及高架桥的地基工程已完成逾九成。高架桥正进入安装桥墩、横梁及桥段的阶段，隧道则在全线展开大规模开挖。

2028年起已完成路段周边设施将逐步恢复使用

随着地面主要结构工程陆续完工，沿线交通情况预计可在未来两年逐步改善。

陆交局南北交通廊道组副总署长汪培文指出，2027年起更多工程将转入地下进行，地面工程减少，有助缓解道路干扰；到了2028年，部分已完成路段的道路、人行道及周边空间将陆续恢复使用。

他说：“我们的首要任务是安全完成工程，同时逐步改善沿线居民、商家及道路使用者的出行环境。”

对于工程延误的原因，陆交局解释，当局虽在前期阶段已进行广泛勘察和工程研究，但地下情况复杂多变，难以在施工前全面掌握。尤其在汤申路及诺维娜等建筑、地铁线及公用设施密集的地段，为避免对交通及周边环境造成严重干扰，部分勘察工作只能在施工过程中逐步展开。

在个别隧道路段，施工团队也须根据实际地质情况调整施工方案。例如在诺维娜一带，团队在开挖过程中遇到破碎岩层及地下水渗入问题，须改用更谨慎但更耗时的分段开挖方式。

诺维娜一带的南北交通廊道隧道建在南北线地铁隧道的上下方。上方的南向隧道已成功以“顶推法”完成，不过团队在开挖下方的北向隧道时，遇到破碎岩层及地下水渗入，须改用更费时的分段开挖法。（陈渊庄摄）

陆交局说，由于工程须循序推进，部分关键工程延误，连带影响后续进度。“尽管我们已在确保安全的情况下，尽量加快工程及优化施工方法，但团队面临的各项挑战，导致整体完工时间须延长约两年。”

从海军部西路至伦多道的高架桥路段，因此延至2029年起分阶段启用；伦多道至东海岸公园大道的隧道路段则推迟至2031年通车。

陆交局指出，工程延误意味着沿线居民、商家、驾车者及行人将面对更长时间的施工影响，当局感谢公众给予耐心与配合。

当局会持续向利益相关者通报工程进展及交通安排，并在安全可行的情况下，逐步移除围栏及隔音屏障、恢复道路及人行道的使用。

陆交局与承包商也会在可行情况下增加人手与设备、优化施工顺序，并优先推进关键工程，尽可能追回进度。