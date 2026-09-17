社会政治博客作者梁实轩为律师林鼎担保，但林鼎涉嫌弃保潜逃至马来西亚，因此梁实轩的4万5000元保释金星期四（9月17日）被法庭全额充公。

在星期四召开的聆讯上，梁实轩（72岁）向法官表示反对保释金被充公，称他已尽力履行担保人职责，并在林鼎原定报到前一天联系过对方。

梁实轩请求法官考虑他的个人情况，称他有诸多健康问题。

主控官指出，梁实轩没有每天与林鼎保持联系，林鼎原定报到当天也没联系对方，直到调查官联系梁实轩，他才采取行动。

法官认同控方的立场，认为梁实轩未履行担保人义务，因此下令将4万5000元保释金全额充公。

林鼎因在没有律师执照的情况下执业，被判坐牢三个月又一周。他原本应在7月20日入狱服刑，但他以个人事务和健康理由申请延后入狱，获上诉庭批准，延至8月3日到国家法院报到服刑。

不过，林鼎当天并未现身国家法院，法庭随后向他发出逮捕令。林鼎于8月6日，在新山被马来西亚皇家警察逮捕，并于8月11日遣返新加坡。

林鼎当律师超过30年。他同时参与政治活动，目前是人民之声党秘书长，也是人民联盟的秘书长。人民联盟在2023年由人民之声党、革新党、人民力量党及民主进步党宣布组成，但如今成员仅剩人民之声党和民主进步党。

林鼎曾在2020年代表梁实轩，应对时任总理李显龙发起的诽谤诉讼。梁实轩败诉，被令支付李显龙13万3000元损害赔偿。2024年，梁实轩因在脸书发布有关住房补助的贴文，接到防止网络假信息和网络操纵法（POFMA）更正指示。