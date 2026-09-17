残障者及家庭定心与保障工作小组公布首批建议。工作小组将通过设立收费顶限、提高津贴、放宽申请津贴的家庭人均收入门槛等一系列举措，降低面向残障者的服务费用，让更多家庭受惠并减轻负担。这些调整预计于2028年前实施。

内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长吴培铭星期四（9月17日）走访位于新协立综合设施（Enabling Village）的触爱启能中心，宣布工作小组的首批建议。吴培铭也是这个工作小组的主席。

工作小组的建议主要围绕两方面，一是致力于降低残障服务费用，让残障服务对家庭来说更负担得起；二是扩大相关服务名额，让更多残障人士能够获得适当的支持。

在降低服务费用方面，当局将降低残障者在获得政府津贴后所需支付的实际费用。这包括为残障服务引入费用上限，并将按支付能力调查（means-tested）的津贴比例提高至少10个百分点，以进一步减轻家庭开支。

提升后的津贴将适用于日间活动中心、包容生活技能发展计划（Enabling Skills for Life Programme）、残障人士训练宿舍、残障人士之家、残障儿童福利院、残障者交通津贴，以及德士费津贴计划。

政府也将把按支付能力调查的津贴受惠范围扩大至更多中等收入家庭。申请津贴的家庭人均月收入门槛将从现有的4800元提高至约6000元。调整后，津贴将覆盖本地约80%有残障成员的家庭。这也意味着，目前一些不符合申请条件的家庭，接下来也将能获得相应的服务津贴。

有较高支持需求的残障者及其家庭，往往长期需要更密集且持续的看护。因此，工作小组建议为包容生活技能发展计划以及成人残障人士之家提供更强有力的资助。

吴培铭说：“通过这些加强版的措施，大约八成的残障人士家庭将符合补助的条件，其中大多数获得的补助也会比目前的更多，尤其是看护需求较高的残障人士家庭，在获得政府补助之后，相关的残障服务费用预计可以减少大约25%至80%。低收入家庭将继续获得最多的资源。落实这些措施后，低收入家庭在使用相关残障服务时，每个月支付的费用将不超过10元。这些加强版的措施预计在2028年前落实。”

提高费用的可负担性，必须伴随充足的服务名额，才能确保有需要的家庭获得支持。为此，政府将扩大日间活动中心和庇护职场（Sheltered Workshop）的服务容量。除了2024年已宣布增加的1000个名额，社会及家庭发展部将在2030年前再追加1300个名额。

换句话说，目前现有的日间活动中心和庇护职场名额为3600个，已包括之前宣布的1000个名额中已开始提供的100个。加上未来将陆续投入的900个，以及新宣布追加的1300个名额，到了2030年，总名额将达到5800个。

吴培铭指出，“接下来的几年，我们将与残障服务机构密切合作，逐步增加名额，确保有需要者能够获得这些服务。工作小组将在10月初发布完整的报告，提出一系列的建议，在教育、就业、社区生活和长期护理等方面为残障人士和他们的家人在生活各个阶段提供更全面的支持。”

56岁的保健食品分销员吴萍与丈夫育有三名子女。24岁的长子简守逸患有智力障碍、失聪、脑瘫和癫痫，于2021年加入触爱启能中心。目前，他每月在中心接受服务的费用为660元。

24岁的简守逸（右）在2021年加入触爱启能中心。他的母亲吴萍（右）受访时分享，儿子加入中心后，生活习惯有了很大改善，也变得更加独立。例如，他现在脱了鞋后会主动放回鞋柜，吃完饭也会自己把碗盘拿回厨房。（陈斌勤摄）

吴萍与丈夫都有工作，并与母亲同住，家庭人均月收入介于4800元至6000元。对于政府放宽津贴门槛并降低服务费用的新举措，吴萍表示非常欢迎。她说：“这肯定会有所帮助。因为这不只是一两个月的事，而是长期的看护需求。如果每月的费用能降低一点，我们就能更好地为他攒下未来可能需要用到的准备金。”