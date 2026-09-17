针对发生在南北交通廊道伦多道工地的一起致命工业事故，验尸庭研讯揭露事故由一连串安全疏失引发，导致重达11公吨的架桥机绞盘卷筒在未妥当固定下，只放置在两个混凝土块上，最终滑落倾倒压死两名员工。

这起事故发生在2024年9月17日。两名死者是38岁印尼籍工地工程师陈赫里延托（Heryanto Tan），以及39岁孟加拉籍建筑工人萨利姆（Hossain Salim）。验尸庭星期四（9月17日）就两人死因召开研讯，由警方和人力部调查官上庭供证。

调查显示，涉事的绞盘卷筒（winch drum）是架桥机的大型部件，用于运送预制桥段。绞盘卷筒包括其外围框架，长超过5米、宽超过2米、高超过2米，重达11公吨。根据公司的标准施工程序，必须摆在四个混凝土块上才能保持平稳，而且施工中不能使用千斤顶。

庭上揭露，绞盘卷筒原定2024年12月才进行组装，但陈赫里延托提前数个月自行安排工人动工。公司称这完全是他的自发行为，但人力部调查官指出，陈赫里延托可能觉得施工进度落后，而且手头刚好有闲置人手。由于这批工人是第一次组装绞盘卷筒，整个过程都由陈赫里延托主导。

此外，虽然公司制定了标准施工程序，但内容明显不足，并未提供每个步骤的详细指引。

案发当天的组装过程，因一连串沟通不畅与违规操作，埋下安全隐患。

事发当天上午，陈赫里延托通知吊运督工启用起重机吊起卷筒，将其摆放在两个一立方米的混凝土块上。由于框架未对齐，陈赫里延托叫工人用机械千斤顶撑起其中一边。随后，他要求起重机不要取下吊索，并保持张力以作支撑。吊运督工因与他合作多年，基于信任并未多加查问。

上午11时30分午餐时间，督工叫起重机操作员解下吊索去吃饭。下午1时复工后，工人没有重新挂上起重机的吊索，也没有人检查卷筒是否稳固。

公司事后聘请的专业工程师调查指出，在失去吊索支撑后，重达11公吨的卷筒下压，当时完全是靠千斤顶的支撑才没有立刻滑落。

下午1时10分左右，陈赫里延托为了调整部件之间的间隙，指示一名工人移除机械千斤顶。千斤顶一抽离，失去平衡的巨型卷筒瞬间滑落倾倒，当场压中在旁的两人。

萨利姆因被重压当场身亡；陈赫里延托被压中下半身，被救出送院后宣告不治。

人力部调查官指出，千斤顶并非完全不能用于支撑，但前提是必须事前制定妥当的施工程序，并进行风险评估。

新加坡警察部队已排除案件涉及他杀。人力部说不打算就这起事件起诉任何人，但在调查过程中发现多起与此事故无关的安全疏失，当局将在进一步调查后采取行动。验尸官将择日发表结论。