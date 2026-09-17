从出发前找景点、看实景和规划行程，到抵达新加坡后用中文叫车，中国旅客今后可通过高德地图应用获得更多本地旅游资讯，并使用相关出行服务。

新加坡旅游局和阿里巴巴旗下地图导航与生活服务平台高德地图联合推出“反正好玩”主题榜单，推荐104个本地景点、街区和生活场所，让旅客除了热门地标，也能探索更多本地人熟悉的去处。

这是高德旗下“扫街榜”首次与海外旅游局合作推出榜单。

新加坡旅游局和高德今年6月在北京签署战略合作备忘录。除了主题榜单，双方的合作范围也进一步扩大至旅客出发前的行程规划，以及抵新后的交通服务。

暑期搜索热度飙升 景点美食备受旅客青睐

高德数据显示，今年暑假期间（7月至8月），新加坡相关内容的日均搜索用户人数比6月增加52.3％。其中，景点的搜索热度增加超过九成，购物和美食则分别增加87.4％和70.9％。

星期四（9月17日）发布的“反正好玩”榜单分成七大主题，包括“出片圣地”“亲子奇遇”“夜生活”“潮流新青年”“户外疗愈”“灵感买手”和“本地烟火气”。

榜单除了滨海湾花园、鱼尾狮公园和圣淘沙等热门景点，也推荐如切路、哈芝巷等街区，以及麦士威熟食中心和中峇鲁巴刹等本地人熟悉的去处。

试行飞行街景功能 抵新提供中文叫车服务

与此同时，高德也推出一系列针对中国旅客的行程规划和交通服务。其中，“飞行街景”目前在新加坡部分地点试推，旅客出发前可通过360度全景画面，查看目的地及周边环境。

抵达新加坡后，中国旅客也可直接在高德应用以中文输入目的地，并安排机场接送、包车或即时叫车服务。

新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长潘政志说，希望更多中国游客通过扫街榜探索新加坡的多元魅力。

高德信息平台业务总经理刘荔则指出，新服务除了能满足中国游客多元化的出游需求，也为本地商家增加面向中国游客的展示渠道。

中国是我国主要旅客来源地。新加坡旅游局星期二（15日）公布的数据显示，今年8月，中国继续是我国最大客源市场，访新旅客达43万5000人次，同比增加9％。