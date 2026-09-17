气候变化日益严峻，设立降温中心应是各国短期内的重点工作，以确保年长者、孩童，以及户外工人有消暑避热的地方。不过与此同时，各国应加速部署可再生能源，确保所采取的降温措施都由洁净能源驱动。

联合国环境署气候变化司司长克劳斯（Martin Krause）星期四（9月17日）接受《联合早报》采访时指出，不是每户人家都有冷气机或风扇，能够在极端高温出现时待在家中避暑。政府在社区设立降温中心是“唾手可得的果实”，无需长期的大量投资。

他举例说，新加坡已做好准备，一旦确认热浪即将来袭，全岛300多个地点可启动为降温中心，包括民众俱乐部等公共空间，让公众进入有冷气的室内避暑。

克劳斯说，新加坡近期也成立了全国高温应对政策处，在协调抗热政策与措施上有一套独特的体系，并发挥了示范作用，这或许是东南亚其他国家可考虑复制的。

眼下全球持续暖化，使用冷气和电风扇来降温是最直接的应对方式。据降温联盟估测，到了2050年，全球降温需求料扩大至相当于目前的三倍有余。

然而，制冷排放的二氧化碳却反过来加剧全球暖化。即使降温技术不断改进、能效提升，相关碳排放量仍可能比2022年的41亿公吨高出近一倍，达到72亿公吨。

联合国环境署气候变化司司长克劳斯说，新加坡近期也成立了全国高温应对政策处，在协调抗热政策与措施上有一套独特的体系，发挥牵头作用。这种制度或许是其他东南亚国家可考虑复制的。（张俊杰摄）

克劳斯说，解决这恶性循环的方案是发展可再生能源。“如果电网全由可再生能源发电，即使制冷需求增加，也不会增加二氧化碳的排放。”

他强调，提升降温能力和加速洁净能源的部署必须并行发展，后者虽不会列入星期五（18日）发布的“高温韧性蓝图”中，但仍会是联合国的关切重点。“推动洁净能源发展是个艰巨的任务，联合国环境署会继续推进。”

制定高温韧性蓝图是政府间降温委员会在首届全球降温承诺大会上的重点讨论事项。这个蓝图旨在为各国提供灵活框架，以应对全球暖化的风险，同时兼顾实现更宏观的气候目标。

克劳斯坦言，从改造建筑到种植更多树木，要落实种种降温措施需要投入大量资源；然而，现实情况是各国拥有的资源不同，因此推动降温政策须有政治意愿，也有赖公共融资。

“我们正与慈善组织、传统的捐助国等多方合作，确保全球南方国家和最不发达国家有能力应对高温。”

首届全球降温承诺大会将于星期五闭幕，预计来自60多个国家的逾230名政府、学界和业界代表将在当天下午总结会议成果。（张俊杰摄）

首届全球降温承诺大会将于星期五闭幕，预计当天将发布会议总结报告，概述各方接下来应如何推进制冷计划。克劳斯说，各方也在探讨如何把降温议题列入第31届联合国气候变化大会（COP31）的议程。

“全球降温承诺”是全球第一项关注制冷行业能源排放的宣言，呼吁各国致力于降低制冷排放，目标是到了2050年，将这方面的排放降至比2022年低至少68%的水平。这个主张已获得包括新加坡在内的76个国家和250多个城市的响应。