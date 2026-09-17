经营超过45年的汽车经销商William’s Auto私人有限公司的两名董事，因策划长达六年涉及数百万元的逃税与洗钱计划，星期四（9月17日）被判监禁及罚款，两人即日入狱服刑。

洪源智（71岁，译音）被判坐牢5个月28天；洪再兴（63岁）则被判坐牢4个月1周24天。两人各须缴付81万2795.34元罚款。

两人早前各承认七项控状，包括抵触所得税法令、消费税法令，以及贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，并将其余23项罪名交由法官星期四（9月17日）下判时考虑。

洪源智是本地汽车贸易界的资深人物，曾任新加坡车商公会（简称SVTA）第二副会长和义务秘书，持有公司58%多数股权。洪再兴则持股21%，另一名涉案董事已在2019年10月去世。

庭上揭露，2013年至2019年间，三人隐瞒汽车维修、保养服务及零件现金销售的收入，没有收取消费税。为让这些收入不列入公司正式账目，现金被转入以洪源智和已故董事名义开设的联名户头，刻意绕过公司的常规企业户头和税务代理。

这些不法所得随后按各董事持股比例分配。2013年7月至2019年底，洪源智从隐藏户头取走至少205万元，洪再兴则领走超过103万元。刻意隐瞒收入导致公司少报2015和2016估税年的净利超过130万元，少缴所得税21万9978.64元。公司也在四个会计季度逃缴5万零953.14元的消费税。

新加坡警察部队商业事务局与国内税务局联合调查进一步发现，两人将部分不义之财“洗白”，用来购买个人汽车。洪源智从账外户头拿出2万元，用于支付一辆10万3588元的丰田汽车的部分车款；洪再兴则用2万元购买一辆17万6801元的立胜汽车。

法官下判时强调，判刑须起阻吓作用，既以儆效尤，也防止两人重犯。虽然控方主张两人作为共谋者罪责相同，但法官认为，在评估相对罪责时，应把两人持股比例的差异纳入考量。法官表示，判决时权衡了两人的认罪、控方的判刑陈词，并考虑了两人的健康状况。