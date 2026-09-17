我国空气质量星期四（9月17日）逐步转差，截至傍晚6时，中部地区的24小时空气污染指数（PSI）已升至95，接近不健康水平。

随着苏门答腊南部和中部的烟霾继续飘向新加坡，本地未来24小时的空气质量预计介于适中至轻微不健康水平。

国家环境局数据显示，全国24小时PSI星期四清晨6时介于64至84，过后每小时逐步上升。

其中，中部地区的PSI升幅最明显，从清晨6时的84逐步升至傍晚6时的95。同个时段，西部从78升至88，东部从70升至78，北部从66升至68，南部则从64升至68。

至于一小时PM2.5悬浮颗粒浓度，截至傍晚6时，全国介于每立方米46微克至99微克，处于“正常”至“偏高”水平。

根据环境局星期四傍晚发布的最新烟霾情况，新加坡星期四天气整体干燥。在盛行风影响下，苏门答腊南部和中部的一些烟霾飘向新加坡，加里曼丹西南部上空也观察到烟羽。

苏门答腊南部和加里曼丹南部料继续维持干燥天气。随着盛行风预计由东南至西南方向吹来，烟霾仍可能影响新加坡，本地未来24小时的PSI预计介于适中水平的较高范围，至不健康水平的较低范围。

环境局提醒，烟霾对健康的影响因个人健康状况、PSI水平及户外活动强度而异。公众在决定当下是否外出活动时，应参考一小时PM2.5浓度；规划隔天活动时，则参考24小时PSI预报。

公众可通过环境局烟霾网站、环境局网站、新加坡气象署网站或myEnv手机应用，获取最新空气质量信息。过去两周的区域火点分布，可到亚细安气象中心网站查询。