针对本地回教堂和回教学校发薪系统遭网袭和勒索，新加坡回教理事会说，软件供应商Avelogic已恢复相关数据，回理会正与受影响机构接洽，确保员工能按时领取薪水。

回理会星期四（9月17日）发文告说，这起事件影响Avelogic的人力资源和发薪系统，波及不同领域的客户，包括48所回教堂、四所回教学校、回教学习中心和管理办事处（Islamic Learning Hub and Management Office），以及回教堂-回教学校-回教公益基金的共享服务。

这起网袭事件上个月底发生。据媒体早前报道，受影响的数据包括雇员的姓名、联系方式、薪资和银行账户号码等。

回理会说，业者已经报警，也没有支付任何赎金。有关公司雇用了独立的网络安全专家，负责调查这起事件和可能造成的其他影响。

“根据截至目前的调查，没有证据显示这个系统有大量数据被盗。为进一步加强保护，受影响系统中存储的数据都经过加密。调查和安全检查仍在进行，系统将在相关安保措施和检查完成后才会恢复运作。”

回理会关注此事对相关机构和职员的冲击。当局会与这些机构合作，确保他们的雇员能按时领取薪水。他们已制定了替代发薪安排，宗教和对外服务也没有受到干扰。