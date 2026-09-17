近40名因True Fitness与True Yoga无预警清盘而失业的员工和自由工作者星期四（9月17日）出席了就业配对活动，以寻找新的工作机会。

本地连锁健身及瑜伽品牌True Fitness与True Yoga近日因负债无法继续经营，旗下全岛的分店无预警关闭，职员在一夜之间陷入失业危机。

新加坡劳商工友联合会（SMMWU）、全国导师与教练协会（NICA），以及全国职工总会旗下的就业与职能培训中心（e2i）星期四举办了这场就业配对活动，通过工作配对与职业咨询服务提供协助。

根据联合会、全国导师与教练协会，以及就业与职能培训中心发出的联合文告，来自60多家公司的超过100个职位空缺通过现场招聘和网络招聘平台开放给求职者，让求职者有更多就业选择。

引入人工智能职业导师 协助求职者规划前景

就业与职能培训中心也在活动现场为求职者提供接触多项职业资源的机会，包括职总一站式“人工智能职业导师”（AI Career Coach）平台、履历制作工具，以及职业资源配套，协助他们规划下一步的职业发展。

活动吸引近40名受影响员工及教练出席，在工会与e2i的协助下寻找新工作机会。（全国职工总会提供）

新加坡劳商工友联合会在活动现场也收集了受影响会员的反馈，以便跟进协助。全国导师与教练协会也针对未发放的款项，为受影响会员提供索赔申请指导。

自清盘程序启动以来，职总也一直与清盘人保持紧密沟通，以更好地了解情况，为受影响的工会会员提供支持。

需要帮助的联合会会员可发送电子邮件至feedback@smmwu.org.sg或致电62942481。