从引领前沿微创手术技术，到推动全国肝炎防治，再到带领医院走入社区，张荣强教授数十年的医疗生涯诠释了“医者仁心”的深刻意义。

为了表彰他在肠胃病学和肝病学领域的卓越临床表现，以及在推进患者安全、医学教育和医疗体系转型方面所展现的领导力，张荣强星期四（9月17日）晚间在全国医学卓越奖颁奖礼上，获颁“全国卓越临床医生奖”。

张荣强现任盛港综合医院行政总裁，同时是杜克—国大医学院和新加坡国立大学杨潞龄医学院教授、新保集团助理总裁（医务与临床服务）。

他虽然肩负多重管理与领导重任，却依然坚持门诊工作，亲自服务病患。

身为肠胃病学与肝病学专家，张荣强在推动新加坡应对病毒性肝炎工作方面发挥了重要作用，他参与制定全国乙肝病毒治疗指南，也是全国丙型肝炎项目指导委员会成员。

不仅如此，张荣强也曾在40多项临床研究中担任主要和共同研究者，其中包括多项针对乙型和丙型肝炎治疗、具有里程碑意义的国际临床试验。

值得一提的是，他在担任戒毒所审查委员会主席期间，为被羁押人员制定了肝炎治疗方案，也因此协助被边缘化的群体获得必要的医疗保障。

寄语年轻一代医生 始终从患者角度出发

张荣强接受《联合早报》访问时说：“丙型肝炎主要通过血液和其他受感染的体液传播。有同行曾提醒我，在照顾那些曾深陷毒瘾的患者时，我们不应只盯着导致他们染病的过往，而要把目光放在如何去帮助他们及他们身边的人。

“我曾有过一名丙型肝炎患者，刚开始接受治疗时正住在中途之家。他病愈后当上辅导员，回去监狱帮助其他人。看到一个人从‘把病治好’到‘贡献社会’，带给我极大的满足感。”

今年获得这项荣誉，张荣强深感荣幸，却也对行医路上的几位导师表示感谢。他特别提到陈笃生医院荣誉顾问医生徐炎青教授、樟宜综合医院荣誉顾问医生霍光明教授，以及新加坡中央医院荣誉顾问医生吴汉昇教授。

“他们教会了我倾听患者，去了解他们对症状的真正顾虑，就是得暂时撇开临床问题，去了解患者这个人和他的生活境况。我的职业生涯中，这一课一直伴随着我，也是我希望传承给下一代医生的财富。”

他也寄语年轻一代的医生，始终从患者的角度出发，而非只考虑技术或预设的解决方案。同时保有好奇心，不断反思是否还有更好的做事方式。

“有意义的变革很少是单打独斗能完成的。它需要跨学科合作、向他人学习，更重要的是，要凝聚团队。创新不仅仅是拥有好点子，更要将这个点子转化为可切实造福患者和医疗体系的实质成果。”