眼科医生苏心怡和妇产科医生陈礼国，虽然来自不同医院的不同科室，但都通过跨专业协作为病患排忧解难。

新加坡国立大学医院眼科高级顾问医生苏心怡副教授，10年前开始和新加坡科技研究局的材料专家合作，开发出全球首个用于再生玻璃体的可注射生物材料，有望让视网膜病患的手术更安全、术后恢复也更顺畅。

竹脚妇幼医院孕妇胎儿医学主任兼资深顾问医生陈礼国副教授，从2021年初开始带领至少11名不同领域的医生，推出一站式高风险妇产科中心，省去患有疾病的孕妇找不同医生看诊的麻烦。

苏心怡和陈礼国带领的团队，以及另外六人和一个团队，星期四（9月17日）荣获今年全国医学卓越奖，并从社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康的手里接过奖项。

这个年度奖项从2008年起颁发，用来表彰杰出的临床医生、临床科学家及其他医疗专业人员，肯定他们在推动医疗发展、提升患者安全标准、促进研究与教育，以及改善社区健康方面取得的成就。

王乙康在颁奖活动上致辞说，卓越的临床医术，不只是娴熟的技能、敏锐的思维，以及良好的判断力。“它还包括始终拥有好奇心、在专业上更进一步、教书育人指导下一代，以及与他人一道带领团队共同为患者提供更好的关护。”

跨领域磨合10年 新材料望造福视网膜治疗患者

获得全国卓越临床科学家奖的苏心怡接受《联合早报》访问时说，医生在做部分视网膜治疗时有时须要替换相连的玻璃体，若用传统替换材料，患者往往术后三个星期到三个月才能看得清，或者须再做手术去除多余材料。

9月17日晚上，国大医院眼科高级顾问医生苏心怡副教授（左），从社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康手里接过全国卓越临床科学家奖。（蔡家增摄）

于是，她和新科研材料研究与工程研究院院长罗贤俊教授联手开发新材料。不过，这种跨领域的合作并不容易，双方经过了10年的磨合，估计还要用三到五年时间才有望用于人体。

“起初，我需要向他讲解眼睛的基本结构和功能，他则要为我解释合成一种新材料并不像一加一等于二那么简单。”

整合多方专科医生 为孕妇提供一站式服务

与跨领域专家合作，对于带队荣获全国卓越临床医学团队奖的陈礼国来说也很重要。他带领的一站式高风险妇产科中心，包括来自新加坡中央医院、陈笃生医院和盛港综合医院等机构的专科医生，为患有糖尿病等疾病的孕妇提供一站式服务。

竹脚妇幼医院孕妇胎儿医学主任兼资深顾问医生陈礼国副教授（左二）带领的一站式高风险妇产科中心团队，从社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康（中间）手里，接过全国卓越临床医学团队奖。（蔡家增摄）

“许多专家在他们各自的医院都有繁忙的看诊任务，我们不断与他们沟通，若遇工作冲突就及时调整医生，确保中心每周正常运行。”

他说，中心的就诊人次从2021年的约4000人次，增加到2025年的约4600人次，增幅约15%，既说明服务范围在扩大，又反映了相关医疗需求的增加。

获颁全国卓越临床医生导师奖的新加坡国家心脏中心蔡翔仁教授也正是在充满支持的大环境下，一步步累积出经验和成就。他数十年来通过分享经验和学识，塑造和培养新一代医疗专才。

这也是他第二次获颁全国医学卓越奖，他曾在2013年获得全国卓越临床医生奖。

也是新加坡国家心脏中心高级顾问医生的他受访说，推行导师制是我国医疗体系正积极倡导的工作，让年轻医生在高压的工作环境中能获得必要的指导与支持。

新加坡国家心脏中心高级顾问医生蔡翔仁教授（左），从社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康手里，接过全国卓越临床医生导师奖。（蔡家增摄）

“这个世界变化得太快，我们过去那些固有的经验和假设，可能已经不再适用。指导后辈时，重要的是去了解他们的目标是什么，我们必须愿意倾听，同时试着给一些建议，引导他们在这个体系中找准前行的方向。”

这个年度奖项的其他获奖者包括：盛港综合医院行政总裁张荣强教授（全国卓越临床医生奖）、新加坡国立癌症中心耶尔（N. Gopalakrishna Iyer，全国卓越临床科学家奖）、邱德拔医院彭荣新教授（全国卓越临床医生导师奖）、国大医院倪敏恩副教授和新加坡国立脑神经医学院陈启敏副教授（全国卓越临床医生教育家奖），以及竹脚妇幼医院团队（全国卓越社区护理团队奖）。