南北交通廊道施工面对预想不到的挑战，汤申路和诺维娜一带的隧道挖掘工程尤其复杂，周围道路和人行天桥预计推迟两年至2029年才能够陆续重开。附近商家和居民都对工程延误表示无奈，只盼路面工程尽早完成，减少改道造成的不便与混乱。

陆路交通管理局星期四（9月17日）发文告说，截至今年8月，南北交通廊道的地基工程已完成逾九成，但部分隧道挖掘工程因面对预想不到的挑战而延误。

其中，汤申路与诺维娜一带的地下工程遇到的复杂情况更是让人始料不及，承包商须因应破碎岩层和地下水渗入等状况，调整施工方式。

星期四傍晚5时许，在汤申路和诺维娜一带的工地内，有机械仍在路面上施工，但没有发出太大的噪音。不过，作业导致尘土飞扬，加上近日烟霾来袭，这一带的空气质量整体上欠佳。（林明顺摄）

在诺维娜花园（Novena Gardens）经营日本餐食店的青柳（Satoshi Aoyagi）受访时说，建筑工程导致噪音和灰尘，令消费者不愿在店外的座位用餐，他因此流失了一些食客。

他认为，工程带来的最大影响是隔音屏障和防护栏，这些东西遮挡了店面，让公众误以为沿路的商店已停业。

记者星期四傍晚5时许走访时，诺维娜花园的一排餐饮店铺被隔音屏障遮挡，生意相当冷清。（林明顺摄）

汤申路一家咖啡店的生意也看似相当冷清。在那里的“美佳海鲜餐馆”工作了20多年的厨师黄杰文（43岁）说，南北交通廊道工程导致档口的生意锐减了六七成。

黄杰文受访时说，主要原因是周围的车道和人行道都改道了，食客要通往咖啡店很不便。

“以前咖啡店外就有一座人行天桥，如今拆除了。对面的行人至少得多花10分钟绕到最靠近的交通灯，才能够过马路来到这里。道路工程也对驾车者带来不便，所以大家都少来光顾了。”

“美佳海鲜餐馆”厨师黄杰文希望工程完成后，咖啡店外会再建起人行天桥或交通灯。他也希望，政府除了已经给予约五成的租金补助，能够提供更多补贴。（林明顺摄）

当局在马路旁设了临时人行道，路标相当清晰，但许多转角处都是急弯。（林明顺摄）

住在大华广场（United Square）附近的丹尼尔说，他每天都骑脚踏车上下班，沿着马路骑行时，偶尔会被交通指挥员“赶”上行人道。

“我理解这是为了我的安全着想，但这些临时走道非常狭窄，而且转角很多得急转弯，在这里推脚踏车也可能给双向行人造成危险。”

学者：大型基础设施工程出现延误不少见

研究交通课题的新加坡国立大学土木与环境工程系副教授王锦彬说，大型基础设施项目出现延误并不少见，尤其是涉及长距离隧道、深层开挖，以及须贴近现有基础设施施工的工程。“在新加坡这类高度密集的环境里，这类工程难度会显著增加。”

他受访时指出，即使是较短路段，地质条件也可能存在明显差异，要在施工前全面掌握地下情况并不实际。

“此外，这类工程须循序渐进，地基处理或开挖等关键工序一旦延误，往往会影响后续结构工程。因此，这次延误反映的是多个施工点积累而成的影响，而不是由单一问题导致的。”

对于工程延长两年，王锦彬认为，这对周边居民、商家和道路使用者的影响不小。不过，考虑到南北交通廊道工程规模巨大、难度高，就工程角度而言，这仍属合理范围。

他指出，这项工程的长期效益显著，有助加强南北交通联系，缓解中央快速公路（CTE）和多条主要干道的交通压力，并为公共交通、骑行和步行提供更多空间。

“只要施工影响持续妥善管理，并且及时向利益相关者提供最新信息，这样的代价还是值得的。”