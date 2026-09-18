目前没有工作或曾暂别职场的本地女性中，八成有意重新就业，但重返职场并不容易。近七成受访女性认为，工作经历一旦中断，要找到合适的工作会更加困难。

新加坡妇女组织理事会（SCWO）与全国职工总会妇女与家庭事务处合作展开调查，了解女性在就业、家庭照护和重返职场方面面对的挑战及所需支持。

调查结果收录在《女性重返职场的挑战、障碍与机遇》报告中，由妇女组织理事会会长萧燕珊医生星期五（9月18日）在第三届“性别平等行动峰会”（Summit for Action on Gender Equality）上发布。

调查包括三部分。今年7月，120名处于四种不同人生阶段的女性参加20场实体小组讨论；8月，502名居住在本地、年龄介于24岁至65岁的女性参与线上问卷。调查团队也检视和比较本地与海外协助女性再就业的项目。

502名线上调查受访者中，299人目前没有工作或过去曾离开职场，其中80％有意重新就业。不过，所有受访女性中，近七成认为，离开职场一段时间后，要再找到合适的工作会更加困难。

调查也发现，离开职场时间越长，重返职场面对的挑战往往越多。短暂离职的女性一般需要较少的再培训；离职较久者则可能面对人脉逐渐流失，以及工作方式和科技已经改变等问题。

灵活工作安排最重要

对于希望重新就业的女性，灵活工作安排是她们最希望获得的支持，61％把它列为首要需求。一些女性甚至愿意接受较低薪资或职级，以换取工作上的灵活性。

不过，灵活安排本身未必足够。调查发现，如果工作量没有相应调整，或缺乏升迁和发展机会，即使工作时间或地点较灵活，也可能影响女性是否长期留在职场。

妇女组织理事会总裁许雁萍说，不少想重返职场的专业人士、经理、执行人员及技师（PMET），面对的一大难题，是找不到与原有资历和待遇相符的工作，有些人甚至难以回到原来的行业或岗位。非PMET女性则更看重明确和灵活的工作时间。

报告提出，支持妇女重返职场，应从离职前开始。一些女性可能因为照护责任而离开职场，如果工作安排更灵活，她们或许就不必离职。

20个支援项目 仅两个提供职位匹配

对于已经离职、准备重新就业的女性，调查也发现现有支援仍有缺口。本地非政府组织提供的20个女性再就业支援项目中，75％提供职业辅导和导师指导，但只有两个提供职业配对和就业支援。

现有支援也未必广为人知。所有受访女性中，每五人只有两人知道有哪些重返职场的支援渠道；目前或曾经离职的女性中，也只有约五分之二认为现有支援符合她们的需求。

许雁萍说，一些海外支援计划涵盖就业安置、入职和后续留任，并直接与雇主对接，因此把求职者带回职场的成效较好。相比之下，本地支援主要集中在再就业前期，如职业辅导和履历准备，在职位配对和协助女性找到合适工作方面仍有改进空间。

推CoLab征集再就业方案

为把调查发现转化为实际行动，妇女组织理事会宣布推出“SCWO CoLab”共创计划，针对女性重返职场所需的支援和现有缺口，向属下60多个会员组织征集方案和点子。

提案经评估和筛选后，将提交文化、社区及青年部，申请“新加坡政民合作基金”（SG Partnerships Fund）资助。妇女组织理事会也计划与已经提供相关支援的社区组织合作，进一步推进女性再就业方面的工作。

萧燕珊说，为期三年的SCWO CoLab从星期五起至11月，首先公开征集与女性再就业有关的提案。

这也是妇女组织理事会把研究转化为具体行动的一项三年计划，每年聚焦一个影响女性的重要课题。接下来两年的课题分别是家庭暴力和照护者福祉。