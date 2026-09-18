面对职场歧视或骚扰，明明有投诉渠道，却可能因为怕影响工作、得罪同事，不敢踏出求助的第一步。明年起，有类似遭遇的员工可先找辅导员倾诉和了解有哪些选择，再决定下一步。

新加坡妇女组织理事会将在2027年首季度推出“职场辅导与支援服务”（Workplace Counselling and Support Service），为面对职场歧视或骚扰的人提供情绪、心理和实际支持。服务不分男女，也接受社区组织和合作机构转介。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，星期五（9月18日）在妇女组织理事会第三届“性别平等行动峰会”上致辞时宣布这项服务。

妇女行动及研究协会（AWARE）2022年调查显示，本地每两名员工中，就有一人曾面对某种形式的职场歧视；协会与益普索（Ipsos）2021年的另一项调查则发现，每五名员工中有两人过去五年曾遭遇职场性骚扰。

不过，面对不公平待遇，不少人选择沉默。根据人力部2023年公平雇佣调查，经历职场歧视的员工中，只有29.3％曾寻求协助。不求助的最常见原因，是担心遭同事排挤或令职场关系变得尴尬，占24.4％；另有18.2％担心影响事业发展。

填补“遭遇问题到求助”之间缺口

妇女组织理事会推出的新服务，并非取代现有的职场投诉和申诉机制，而是希望填补当事人从“遭遇问题”到“正式求助”之间的缺口。

理事会指出，当事人在决定是否投诉前，可能正面对焦虑、不安或害怕遭报复等压力，同时又不清楚自己有哪些选择、哪里可以求助。新服务因此定位为一个安全、保密的“第一站”，让他们先获得辅导、厘清情况和了解援助选项，再自行决定下一步。

根据计划，当事人可通过热线、短信、电邮或亲自上门求助。辅导员会先了解他们面对的情况、需求和风险，必要时也会评估安全，并协助制定应对计划。

接下来，辅导员会根据个人情况提供辅导和个案管理，协助他们应对事件带来的情绪和心理影响，同时厘清接下来有哪些选择和援助资源。

若需要进一步协助或意见，辅导员可转介给相关机构和合作伙伴，包括劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）、全国职工总会等。

配合职场公平保障加强

新服务推出之际，我国也正进一步加强保障员工，免受职场歧视。这包括明年底生效的《职场公平法令》。法令确保雇员和求职者不会因种族、宗教、语言等11种个人受保护特征而遭到雇佣歧视。

刘洁敏说，新服务让面对职场歧视或骚扰的员工多一个寻求辅导和支援的地方，帮助他们认清自己的处境、了解有哪些选择，并更有信心求助。

“这为现有支援多添一分助力，朝着真正公平、相互支持的职场环境再迈进一步。”