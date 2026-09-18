谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶德士公司Waymo宣布进军新加坡，并将于2028年正式推出服务，成为我国第三家自驾车服务供应商。这也是公司首次进军东南亚市场。

总部设于美国的Waymo星期五（9月18日）发文告说，纯电动的自驾车车队将在接下来几个月内运抵新加坡，并从明年起，由自驾车技术专员人工驾驶“上路”，让车内系统适应本地道路设计和天气等元素。公司计划在2028年启用手机应用，让公众预订自驾车服务。

根据文告，自驾车均配有激光雷达（LiDAR）和雷达感应器，以及360度零死角摄像头，以监测周围行人、骑士和活跃通勤工具使用者等。

Waymo的首批自驾车车队将在接下来几个月内运抵新加坡，并从明年起，由自驾车技术专员人工驾驶“上路”，让车内系统适应本地道路设计和天气等元素。（Waymo提供）

文告引述Waymo联合首席执行官玛瓦卡娜（Tekedra Mawakana）说：“在开启这段旅程之际，我们致力于聆听社区需求，创造高技能的运营岗位，同时携手本地领头羊，让新加坡现有的顶级公共交通网络更完善。”

公司希望改善公众往来住宅区和商业中心头尾一里路的衔接，从而鼓励更多人使用公交出行，减少对私家车的依赖。

创办于2009年的Waymo，迄今已提供超过2000万次自驾车行程，累计行驶里程超过3亿公里。公司将引入新加坡的首批车队将全是捷豹（Jaguar）I-Pace纯电动车。公司未透露首批车队规模，但预计每周可减少480公吨的碳排放量。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期五（9月18日）在谷歌新加坡位于丰树商业城的公司活动致辞时透露，Waymo将在本地西部部署自驾车，先从拉柏多和港湾一带开始。（叶振忠摄）

萧振祥：Waymo将引入世界级科技和运营专长 创造新就业岗位

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期五在谷歌新加坡位于丰树商业城的公司活动致辞时透露，Waymo将在本地西部部署自驾车，先从拉柏多和港湾一带开始，包括提供往返工作场所、周末出行及工业区的服务。

萧振祥今年较早前曾到美国旧金山走访Waymo与玛瓦卡娜会面。

文告引述萧振祥的话说，Waymo为新加坡引入世界级科技和运营专长，并推动我国迈向为国人创造更多出行选择的愿景。这项合作将加强我国的生态系统，在本地创造新的能力与就业岗位。

萧振祥上个月接受《联合早报》专访时透露，当局计划再引入一两个自动驾驶车经营者，以扩大本地自驾车规模，目标是在未来几年把车队规模扩大至数百辆。

本地现有两家自驾车业者Grab与康福德高，分别在榜鹅营运11辆及五辆自驾车，主要穿行于三条固定路线。

Grab刚于星期一（14日）宣布将在未来半年内，把旗下自驾车车队扩大至50辆，除了扩大榜鹅区内的自驾车接驳服务范围，还计划把自驾车开到其他地区。