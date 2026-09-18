盛港河滨公园的走道上，两头巨蜥站起来前肢互抱，时而不动、时而摇摆，远远看简直像在上演“深情相拥”的偶像剧。但别急着感动——剧情下一秒就反转：这不是爱情片，而是巨蜥版“爱情擂台”。它们其实正在互相角力，拼出胜负，只为向心仪的雌性巨蜥证明：自己才是那个最威风的“男主角”。

这有趣一幕发生在星期二（9月15日）早上9时50分左右，地点是盛港河滨公园（Sengkang Riverside Park）。

目击到这一幕的“S”告诉网络媒体Stomp，当时感到非常新奇，并形容这是一生一次能看到的场景。不少人也在一旁驻足围观，对眼前一幕啧啧称奇。

根据目击者提供的视频，两头巨蜥在走道上以后肢站立，两只前腿抱着彼此，时而不动，时而看似在摇摆，感觉像是一方想把另一方推倒。

这不是“抱抱”而是巨蜥求偶角力

如果只看画面，很容易以为两只巨蜥在“相亲相爱”。但真相更像一场巨蜥版摔跤赛：它们各自试图压制对方，把对手按倒在地。国家公园局网上资料指出，两只看似在互相“拥抱”的巨蜥，实际上是两只雄性巨蜥在进行摔跤较量。只有胜出者，才能赢得它们想要追求的雌性巨蜥的青睐。这类摔跤行为在巨蜥中并不罕见。

换句话说，这不是浪漫约会，而是“爱情擂台”——胜者才有资格获得雌性巨蜥的注意。

国家公园局：建议公众不要惊扰巨蜥

这两头巨蜥相信是马来亚水巨蜥（Malayan water monitor lizard）。根据国家公园局资料，马来亚水巨蜥是新加坡常见的巨蜥品种之一，也是世界上最大的蜥蜴物种之一，体长可达3米，善于游泳、潜水，也能攀爬树木，偏好靠近水体的环境，因此常出现在公园、花园及红树林等区域。

当局也提醒马来亚水巨蜥生性避人，遇到人打扰时倾向于逃跑，但建议公众不要惊扰它们，因为一旦被逼入绝境，它们可能会为了自卫而变得具有攻击性。

若在公园遇到巨蜥，公众应保持冷静、保持距离，不要触摸、追逐、围堵或喂食。