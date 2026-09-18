随着翡翠餐饮集团位于金文泰广场和裕廊坊的翡翠港式小厨（Crystal Jade Hong Kong Kitchen）相继停业，集团今年已共关闭五家分店，全岛分店数量缩减至13家。

翡翠餐饮集团通过公关公司星期五（9月18日）答复《联合早报》询问时说，集团星期二（15日）关闭位于金文泰广场（Clementi Mall）的翡翠港式小厨，裕廊坊（Jurong Point）分店也自星期五（18日）起停止营业。

集团指出，关闭上述两间分店是集团持续评估和检讨旗下业务及分店网络的一部分，以确保业务符合不断变化的市场情况和长期业务发展方向。“这是一项有计划且持续进行的过程，未来可能还将涉及其他举措，包括关闭分店。如有进一步明确细节，我们将在适当时候向利益相关者进行通报。”

此外，与以往的分店网络调整一样，受金文泰广场和裕廊坊分店结业影响的员工均已获得通知。在这段过渡期间，集团正全力为他们提供支持，包括尽可能在集团内部提供转岗与重新部署的机会。

“我们由衷感谢一直以来支持翡翠的顾客。新加坡依然是我们的本土大本营，我们致力于在此保持可持续的长期稳健发展。”

今年已关五家 较鼎盛时期缩减逾七成

翡翠餐饮集团今年早前已关闭武吉班让山乐坊（Hillion Mall）、新达城和世界城（Great World）的分店。世界城分店于9月1日结束营业，当时集团同样以持续运营评估为由作出关闭决定。新达城分店则于7月16日停业。

此外，集团于2025年6月关闭了经营20年的荷兰村翡翠拉面小笼包门店。

翡翠餐饮1991年在新加坡创立，曾是本地发展最快的中餐集团之一。2015年鼎盛时期，集团在全球拥有120家门店，其中新加坡占47家。集团网站显示，如今旗下六个餐饮品牌在新加坡仅剩13家门店在运营。