涉插队和跨越双白线等违规行为，27名驾驶员于9月学校假期期间在兀兰关卡被捉。

新加坡移民与关卡局星期五（9月18日）发文告指出，在刚过去的9月学校假期（9月4至13日），当局于兀兰关卡展开加强交通执法行动，以取缔并震慑交通违规者。

出境处共有24名驾驶者被发现违反交通规则，违规行为包括跨越双白线、违规右转、在容易引发危险、造成阻碍或带来不便的位置停车，以及插队。

行动中，16辆汽车被令掉头并重新排队；八名外国注册车辆驾驶者因跨越双白线、插队等违规行为，被拒绝入境新加坡。出境处违规者中，16人随后被移交交通警局，以采取进一步行动。

入境处则有三名驾驶者因插队及跨越双白线被查获，过后同样移交交通警局跟进处理。

移民局强调，当局严正看待违反交通规则或不服从移民局人员指示、危及其他驾驶者安全的行为，并将毫不犹豫采取严厉行动。

当局也呼吁乘客保持耐心与理解，在使用陆路关卡时配合移民局人员指示、遵守交通法规并保持秩序，共同营造更安全、更顺畅的通关体验。