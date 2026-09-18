不久前刚重塑品牌推出“HomeTeamNS CARE”计划的内政团队战备人员协会，宣布将为近期因健身品牌True Fitness和True Yoga突然停业而受影响的内政团队成员提供进一步支持，提供三个月免费健身会籍。

内政团队战备人员协会（HomeTeamNS）星期五（9月18日）在网站宣布这项措施。这主要是针对受True Fitness或True Yoga停业影响的内政团队全职国民服役人员、战备人员和内政团队人员，让他们通过Fitness Workz会员资格，继续使用健身设施，协助他们在过渡期间维持日常运动习惯。

据报道，本地连锁健身及瑜伽品牌True Fitness与True Yoga近日因负债无法继续经营，旗下全岛的分店无预警关闭，职员在一夜之间陷入失业危机，不少会员预付费用恐难追回。

内政团队战备人员协会指出，上述措施充分体现了“HomeTeamNS CARE”计划的宗旨，即在会员人生的各个阶段，通过提供切实且易于获取的福利与资源，随时响应内政团队社群不断变化的需求。这也延续了计划对会员福祉的长期关注，包括提供更多便利的健身项目以及面向家庭的健康福利。

符合资格并有意申请者，可在9月16日至10月15日期间前往任何一间Fitness Workz健身房启动免费会籍，现场将有工作人员协助。详情可上网了解。