榜鹅自动驾驶车接驳服务将扩展至整个市镇，开始陆续试行点对点服务，而不是穿行固定路线，方便公众前往盛港综合医院等较热门的地点。

当局接下来计划把自驾车接驳服务延伸至多一两个距离市区较远的组屋区，如淡滨尼北和登加。

Grab和康福德高在榜鹅提供自驾车接驳服务已有九个月，至今共服务约2万名居民，其中99%的乘客反映会把服务推荐给其他人。

交通部长兼财政部第二部长萧振祥说，当局只会在对自驾车技术的安全有把握的情况下，扩展自驾车的部署。（叶振忠摄）

交通部长兼财政部第二部长萧振祥星期五（9月18日）在谷歌新加坡位于丰树商业城（Mapletree Business City）的公司活动上宣布，新加坡将迎来谷歌母公司Alphabet旗下的自动驾驶德士公司Waymo，作为本地第三家自驾车服务供应商。

萧振祥说，Waymo的首批自驾车车队计划在接下来几个月内运抵新加坡，并从明年起在港湾和拉柏多地区试行，以及于2028年在西部开展服务。

届时，在本地运营的自驾车车队会从现有的16辆扩增至数百辆。

萧振祥指出：“即便如此，这仍只是占全岛逾7万辆德士和私召车的一小部分。而且，行业的发展也会创造新工作，需要人员远程管理和操作车队、维持复杂的内部系统、测试新应用、分析数据，以及确保服务安全可靠地运行。”

萧振祥说，其中一些岗位将开放给德士和私召车司机申请，业者也为有兴趣的司机推出相关培训计划。“政府也会为这些培训提供高达90%的补贴，我们致力于支持任何有意接受新尝试的司机。”

Grab与康福德高分别在榜鹅营运11辆及五辆自驾车，主要穿行于三条固定路线。萧振祥说，按固定路线行驶的现有车队至今共行驶了超过16万公里，且未发生严重意外。