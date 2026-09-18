看见有人在非指定区域吸烟，上前阻止却被塞50元，策安执法人员陈大鈼当场拒收并报警。他公正执法、拒绝受贿，获得贪污调查局表扬。

去年3月26日，部署到国家环境局的策安执法人员陈大鈼（33岁）执勤时，发现中国籍男子黄秋林（42岁）在百丽宫商场外的非指定区域吸烟，便与执勤同伴上前采取执法行动。

由于存在语言障碍，为了让对方明白自己触犯了禁烟令，陈大鈼用翻译软件与他沟通。不料，对方竟掏出50元现金，企图向执法人员行贿换取不开罚单。

陈大鈼说：“他直接将钱塞进我的口袋，还声称不是在行贿，而是给我们钱去买饮料。”

他一再拒绝收钱，对方却不肯罢休。陈大鈼便通知主管并报警，随后将贿款交给警方处理。

三个月后，陈大鈼与同事麦卡尔（Maikal A/L Selvarai，48岁）执勤时又遇到了同样的事。

当时，中国籍男子黄创顺（41岁）被发现在乌节路的禁烟区吸烟，为了逃避罚款，他竟强行塞给两名执法人员每人50元。

麦卡尔忆述，那名男子用蛮力，硬生生拒绝收回贿款，他和陈大鈼只好合力让对方冷静下来，然后报警。

上述两起企图行贿案最终移交贪污调查局进行彻查。

策安高级副总裁兼安保业务主管张尊介受访时说，执法人员须通过公司的反贪培训课程才能够上岗。“无论是金钱还是其他形式的贿赂，公司对贪污零容忍，触犯原则的员工会面临纪律调查，或交由当局采取行动。”

因执行任务期间坚守拒绝受贿的原则，陈大鈼和麦卡尔等21名执法人员获贪污调查局颁发表扬奖。这些人员分属移民与关卡局、策安保安机构、新加坡警察部队，以及保安管理公司翔鹰（AETOS）。

贪污调查局首推反贪污工具包

总理公署高级政务部长陈国明星期五（9月18日）在第八届反贪污伙伴网络活动（Anti-Corruption Partnership Network）上致辞时说，在充满不确定的全球环境中，信任是新加坡的战略优势。“对贪污零容忍，是新加坡保护和维持这个优势的方式。”

在去年的全球年度廉洁排行榜上，新加坡在180个国家中名列第三。陈国明指出，这个排名并非永久，只有守住可靠可信这个基础，投资者才会持续到来投入资本，企业也才能够获得跨国合作的能力。

今年反贪污伙伴网络活动的主题是“为信任和企业增长推进反贪污”（Advancing Anti-Corruption for Trust and Business Growth）。贪污调查局4月公布的年度数据显示，去年有90人因涉及贪污案而被控，其中84人在私企。

为提高企业内部的防贪意识，贪污调查局首次推出反贪污工具包（Anti-Corruption Toolkit），供反贪伙伴网络的企业和员工使用。截至目前，反贪污伙伴网络共有125个成员，包括私营部门、商会和专业协会。

大会除了颁发表扬奖，也颁发杰出合作伙伴奖，今年得奖的是新加坡特许会计师协会（ISCA）。ISCA行政总裁许婉芬受访时说，协会提供财务鉴证会计资格的认证课程，教导会计师如何识别异常交易。

新加坡社科大学团队在香港廉政公署去年举办的亚洲青年反贪污黑客松中，设计出一款面向企业的反贪污应用。贪污调查局对此向新社科大颁发感谢奖。