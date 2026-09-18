一对马来西亚男女骑乘马来西亚注册电单车入境时，涉嫌走私逾10公斤大麻，这批毒品估计市值超过20万3000元。两人在大士关卡被截查逮捕。

新加坡移民与关卡局星期五（9月18日）发文告说，关卡人员根据移民与关卡局综合目标中心（Integrated Targeting Centre）提供的情报，于星期二（15日）指示那辆电单车接受进一步检查。检查过程中，关卡人员在电单车座位下发现四捆相信是受管制药物的植物性物质，随即通知中央肃毒局。

中央肃毒局人员接获通报后立即到场展开进一步检查，又在电单车把手上一个黑色背包内发现另外六捆相信是受管制药物的植物性物质。经查证，起获包裹共装有约1万零164克大麻。

当局指出，这批毒品估计市值超过20万3000元，分量足以满足约1450名嗜毒者一周的毒瘾。涉案的36岁马来西亚男子和35岁马来西亚女子因涉嫌走私毒品被捕。调查仍在进行中。

根据《滥用毒品法令》，凡进口到新加坡或从新加坡出口超过500克大麻者，可面对死刑。

移民与关卡局强调，将继续与中央肃毒局合作，防止毒品走私进入我国，也会继续在关卡进行安全检查，防止企图将不受欢迎人物、武器、爆炸物及其他违禁品偷运入境。