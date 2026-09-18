数码政府学院正式投入运作，逾15万名公务员将通过结构化的学习途径，掌握人工智能知识。学院的目标是在2028年底，让公务员都能有效运用人工智能。

人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏星期五（9月18日）上午为数码政府学院主持启动仪式。

她致辞时强调，数码政府学院设立的目的并非只是为了传授数码、数据和人工智能的知识，而是协助公务员更好地完成工作，并且让政府更好地服务人民。

在掌握人工智能知识方面，公务员首先要培养产品思维的基础技能，包括了解用户需求和定义要解决的确切问题，然后再考虑科技能如何提供帮助。

为此，数码政府学院推出这方面的基础课程，让公务员按部就班建立数码技能。这三门课程分别为“意识101”（Aware 101）、“应用201”（Apply 201），以及“建立301”（Build 301）。

学院的目标是所有公务员能在2028年达到“应用201”的水平，于日常工作和个别的特定领域工作中有效地应用科技。

学院也会举办AI冲刺学习坊（AI Sprints），让公务员针对真实的职场挑战，探索及应用数码与人工智能技能。学习坊已于今年5月启动，目前已有超过1000名公务员参与。

此外，学院也在建立学习社群，让不同部门和机构的公务员有机会分享有用的产品和做法，相互学习。其中一个社群为AI转型先锋（Champions of AI Transformation），成员为非技术岗位的公务员，他们在各自的机构中推动运用人工智能来重新设计工作流程。