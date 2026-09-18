国会议长谢健平因身体不适服用药物，上星期三（9月9日）在国会主持议程时打瞌睡，得由工作人员将他唤醒。他星期五（18日）在脸书发文就此事道歉。

谢健平在脸书帖子中也说，服用药物不能成为打瞌睡的借口，在过去担任议长的三年里，他一直恪尽职守，努力维护这一职务应有的标准，但这次事件未能达标。

“我为这次失误道歉。我会吸取教训，并采取措施，确保不再发生类似情况。”

谢健平是在国会辩论《卫生科学局（修正）和其他事项法案》时打瞌睡。

当时，观看国会网络直播的公众注意到，谢健平似乎在座位上睡着了，以至于工人党后港区议员陈立峰发言后，没有邀请排在其后的杨厝港区议员叶汉荣发言，直到国会工作人员走到谢健平身旁将他唤醒。

对此，谢健平解释说，他当天身体有些不适并服用了药物，他本该早点提议休会休息，而不是继续主持会议。

谢健平也说，他通常会在会议进行四到六小时后安排休息，而他打瞌睡的时间发生在国会辩论满四小时后。