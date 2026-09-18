受地缘政治局势影响，柴油价格一度飙升，政府将为本地三家公共垃圾收集业者提供援助，补贴今年3月至5月的部分额外柴油开销，以减轻它们提供垃圾收集服务时面对的成本压力。

教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立星期五（9月18日）在职场社交平台LinkedIn发文宣布，国家环境局推出“公共垃圾收集行业支持措施”（Public Waste Industry Support），为持有国家环境局执照的公共垃圾收集业者提供针对性、有时限的援助。

他说，今年较早时地缘政治局势不明朗，垃圾处理业者反映营运成本增加。政府因此决定补贴三家公共垃圾收集业者今年3月至5月的部分额外柴油成本。

三家业者是：欧绿保—华与华公司（ALBA W&H Smart City）、八百控股（800 Super），以及可瑞环境（Cora Environment）。

援助金额根据各家业者服务的住家和商业单位数量计算，三家业者预计最迟9月收到款项。

普杰立指出，这项措施旨在减轻异常燃油成本给业者带来的冲击，确保全岛的公共垃圾收集服务能持续运作。

他说，环境局一直与服务供应商密切合作，应对成本波动，并希望这种合作方式能扩大至整个行业，共同确保民众和企业所依赖的垃圾处理服务不受影响。