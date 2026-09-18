男子指妻子出轨，见对方否认竟双手掐其脖子并威胁要“同归于尽”，长子见状为救母亲挺身而出，将父亲拉开。

46岁的被告面对八项蓄意伤人导致他人重伤、刑事恐吓、刑事暴力等控状，他承认其中三项，被判坐牢一年又十周。

受害者是被告的越南籍妻子（39岁）和两名儿子。由于案发时两名孩子未满18岁，为保护受害者，媒体不可报道任何可泄露他们身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，2025年7月28日傍晚约6时30分，被告与妻子饮酒后一同回家，随后发生争执。被告不断逼问妻子是否出轨，不仅抢走其手机，还用双手紧紧掐住她的脖子，导致妻子一度晕眩、几乎失去意识。

长子挺身救母

由于大门上锁且手机遭没收，妻子无法离家逃跑或报警。被告持续拷问妻子至当晚11时许，并在她否认出轨时再次掐她脖子，还多次威胁要与她一起死。

到了深夜11时，被告两名当时分别为17岁和14岁的儿子返回家中。隔天凌晨约2时，被告突然闯入儿子的房间，再度掐住妻子的脖子并威胁要一起死。长子见状立即出面拉开被告，妻子随后报警。

此外，被告于2024年5月13日在酒吧任调酒师时，与一名涉嫌触摸其同事胸部的男子对质，两次用手肘击打男子面部，导致对方鼻骨骨折。

被告最终于2025年7月29日被捕。

曾手持黄油刀威胁杀害妻儿三人

被告之前闯入长子房间将其叫醒，并恐吓称要“一家人一起死”，甚至手持黄油刀威胁要杀害妻儿三人。

2020年10月15日凌晨约5时，被告进入儿子的房间，叫醒当时年仅11岁的长子。长子因被打扰而感到烦躁，随后与被告发生争执。期间，被告出言恐吓长子称：“我们会永远睡着，一家人一起死。”随后大力甩门。

关门声惊醒了被告的妻子。她在得知被告的言论后，连忙带着两名儿子躲进其房间并锁上房门。被告随后猛力踢开房门，手持一把黄油刀，扬言要杀死母子三人。

清晨约5时30分，被告的母亲报警求助，称怀疑儿子吸毒或服用药物，在家中大吵大闹，以致孙子联系她要求报警。