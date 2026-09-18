49岁工程师在脸书结识“狮城女”，称对方花三年陪聊培养感情，后来声称即将返新，并发来美女照证明身份，再游说他投资“开网店”，最终骗走他8万元。

单身的李先生（49岁，工程师）于2023年通过脸书结识署名“玉婷”的女网友，对方自称是长期定居海外的新加坡公民，并在圣淘沙升涛湾拥有房产。

“我们先是在Messenger上聊天，之后转到WhatsApp，陆陆续续聊了近三年。期间，我们每个月都会相互寒暄问暖，彼此关心。”

李先生忆述，两人聊天没多久，玉婷便询问他是否有兴趣一起投资，称通过开“网店”卖货，就能轻松赚取约15%的佣金。

“她说那是一份代发货（dropshipping）的工作，我扮演中间人的角色，代表“顾客”向“供应商”下订单，并需要提前支付货款，待交易完成后就能取回货款，获得佣金。”

他称这三年对方不止一次叫他投资，但因他之前数次要求视频通话和线下见面，都遭对方拒绝，所以一度存疑。

“直到今年6月，她又再提起这件事，还说近期会回新发展。我要求她发照片给我，证明她是真人，而她真的发来了，我也就相信了。”

根据他提供的照片，女方传来数张个人生活照，包括穿着睡衣坐在酒店卧床上和一袭白裙手握酒杯的照片。李先生被说服后，今年5月开设账户，并在一个月内投了近8万元。

他忆述，一开始按照指示下单，并收获佣金，但都是放在账户里没拿出来。后来随着订单越来越大，货款甚至达数万元，他投入所有积蓄，直到他再也无力“接单”。

“到了6月中旬，我没办法完成一张近4万新元的订单，系统就显示我的账户被封锁，要我立即转钱进去‘解锁’。”

为了拿回账户里的钱，他再次转账并顺利完成订单，岂料当他事后想提现时，却被告知已超过指定时间，“信用额度”不达标，需要再充值才能提现。

“玉婷要我充值5万泰达币（约6万3600新元）拉回‘额度’，不然账户里的钱就拿不出来。我这才觉得不对劲，怀疑自己上当了。”

他指至今分文未取回，也不敢再上网交友，他公开经历是希望提醒公众提高警惕。

“这些钱都是我辛苦存下的。我希望玉婷看到后，可以还我钱，也提醒大家不要轻信这种‘赚外快的门路’。”警方受询时证实接获报案，案件仍在调查中。

上网求助遇‘假律师’再被骗

事后上网找律师追讨失款，岂料二度被骗，再损失近万元。

李先生苦诉，为了追讨失款曾一度上网寻求法律协助，但没想到却遇上“假律师”。

“我上网填入个人资料，随后一名叫克里斯汀的男子联系我，说他是律师，有办法帮我拿回钱，还发我转账记录，声称已把我账号里的6万泰达币转到我的虚拟货币钱包，但要我先付一笔钱才可提现。”

他按照指示转了7153泰达币（约9098新元）给对方后，对方就失联了。警方也证实接获上述报案。

完整报道，请翻阅2026年9月18日的《新明日报》。