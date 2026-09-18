为了方便孩子上学，想要搬到地段更好的公寓，母亲出价371万元竞拍30亿洗钱案其中一间被拍卖的单位，与其他买家来回出价共约10轮后，该单位最终因未达底价而流拍。

《新明日报》连日报道，涉及30亿元洗钱案的七间公寓和办公室单位，星期四（9月17日）下午2时40分由莱坊（Knight Frank）在海洋金融中心举行拍卖。

记者直击现场，拍卖会吸引约65人参加，并以线上及线下同步的混合形式进行。竞标者除了可在现场举牌，也能通过应用程序远程出价。成功竞标者须支付相等于成交价10%的订金。

拍卖会开始后，拍卖师叫价多个单位时，响应者寥寥无几，一度热不起来。

直到格美华庭（Gramercy Park）一个位于21楼、拥有两间卧室加书房的单位（1292平方英尺）登场，现场气氛才明显升温。该单位附全套家私，起拍价为382万元。

现场一名匿名买家先反向还价320万元，随后开始吸引多名买家加入竞投。

随着叫价一路攀升至350万元，现场最终只剩两名男女买家展开拉锯战。

两人轮流举牌，每次加价幅度都咬得很紧，价格也逐步推高至370万元，现场目光都聚焦在两人身上。

女子最终加价至371万元，男子则再报出375万元，将叫价进一步推高。整个竞价过程持续约18分钟，共进行了10轮。

不过，由于375万元仍未达到卖方设定的底价，因此单位未能成交，遭到流拍。

要求匿名受访的女子事后告诉记者，这套单位适合她一家三口居住。“主要是为了孩子上学方便，所以希望搬到地段更好的地方。”

她表示，自己原本只打算出价约360万元，但随着竞价越来越激烈，最终还是一路加价至371万元，仍无法如愿以偿。

根据房地产网站PropertyGuru显示，同一个地点占地约1270平方英尺的高楼层公寓单位，售价约为460万元。

完整报道，请翻阅2026年9月18日的《新明日报》。