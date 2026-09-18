苹果iPhone 18系列开卖，19岁学生为了成为首名买到新机的顾客，在乌节路彻夜排队九小时。现场也有55岁女儿带着85岁母亲购机，两代“果粉”一同追新。

记者星期五（9月18日）早上7时45分来到乌节路苹果直营店，现场已有逾百人排队等候。分成两个队伍，分别是已预约取货的顾客，以及星期四（17日）领取“排队手环”后星期五早上可优先入场购买的顾客。

第一名入店购买最新款苹果手机的是19岁学生杨立峰。他受访时说，自己早前已预约取手机，但希望成为新加坡首名拿到新款苹果手机的顾客，所以星期四晚上11时就来到门店排在首位。

星期五早上如愿以偿的他说，感到很荣幸和开心，拿回家也可以先开箱试用。

他指平时会用手机拍摄视频，觉得苹果手机的摄像稳定度高，电池续航也较长，加上自己上一部苹果手机刚好进水受损，因此决定购买新机。

现场也有女儿带着年迈母亲来买手机的“两代果粉”。55岁的爱琳受访时说，她和母亲从苹果手机进入新加坡销售的第一天，就曾前去抢购，此后每年都会换上最新款的手机。“以前买iPhone 4还是5的时候，我们曾经排队12小时。今天比较快，8时10分来排队，20分钟后就买到了。”

85岁的谢真珠也开心地说，新手机是女儿买给她的礼物，她选择了银色款式，女儿则选了蓝色。

丰城（Gain City）发言人曹川雷也说，位于双溪加株的霸级旗舰店星期五清晨5时半也有逾百人排队买苹果新手机。

“我们观察到双溪加株的顾客群主要在30岁到40岁，目前勃艮第红（Burgundy）是顾客的首选颜色，Pro Max型号则占总销量的78%。”

她也指丰城在滨海广场的门店也是清晨5时半就出现排队人龙，顾客多是20多岁的年轻人与学生。