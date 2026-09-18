随地摘下野生菇后以为无毒，岂料妇女吃后却上吐下泻挂急诊，成为我国首起有记录的蘑菇中毒事件。

根据2024年所刊登的学术期刊“Journal of Emergency Medicine and Care”所提及，从事园丁工作的55岁妇女在邻里摘了野生菇后，将照片传给另一名园丁看，对方称自己吃过同一种类型的菇，认为这是可食用的。

因此，妇女用牛油和蒜头翻炒约20克的菇。她随后跟家人一起用餐，但唯独她吃下，还称味道不错。

约一小时后，她突然出现严重腹痛，并多次呕吐和腹泻，在凌晨3时到邱德拔医院的急诊部求医。当时她已出现脱水现象，血液检查也发现多项指标异常。

医生立刻为她输液，并给她止吐和止痛的药物，数小时内她症状才有所改善。留院观察和治疗两天后才康复。

本地首起绿褶菇中毒事件

学术期刊指出，这是新加坡首起有记录的绿褶菇中毒事件。绿褶菇的又名是“大青褶伞”，成长时蕈伞先呈白色再渐变成浅土色，多是成群出现在草地上。

食用绿褶菇后，会在1至3小时内快速出现胃肠道症状，如腹部绞痛、恶心、呕吐和腹泻。在严重情况下，可能会出现血性腹泻。

有人油炸食 用拍照上社媒

有人摘取野生菇后，烹煮食用，还拍照放上社媒。

一名小红书用户日前发文称，在本地裕廊IMM附近的组屋区发现疑似鸡枞菌的野生蘑菇，并将其摘下带回家。

有网民看到贴文后提醒，野生蘑菇种类难以辨认，可能含有毒性，劝他不要贸然食用。

不过，发帖者随后回复称，自己已将摘来的蘑菇用手撕成小条，并油炸了约40分钟后食用。

有网民关心他的身体状况，他则回应：“现在暂时还好，其实吃的时候可害怕了。”

完整报道，请翻阅2026年9月18日的《新明日报》。