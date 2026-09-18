地铁上，一名女子对着视频通话出示护照，电话那头不断传来粗暴的喊声：“银行卡！银行卡！”坐在对面的女房屋经纪越看越不对劲——下一秒，她做了一个让全车厢都想不到的决定。

黄栎煖看到这一幕，心里一沉的想：“她应该是遇上诈骗了。”

当时，女子正准备打开护照或掏出银行卡。黄栎煖没有犹豫，起身走到她面前，告诉她：“这可能是诈骗。”并协助她挂断电话。她坦言，自己其实非常害怕，“但我觉得这是正确、也应该做的事”。她拍下过程，是希望提高公众防范意识，提醒大家：无论年龄或国籍，任何人都可能成为诈骗受害者。

女子起初听不太懂她说什么。黄栎煖索性在对方手机里输入“诈骗”，女子这才惊觉刚才一切是骗局。她随后安慰惊魂未定的女子，交谈得知对方来自菲律宾，来新约三周，正在找工作。黄栎煖查看来电记录，发现是一个头像设为新加坡警察部队警徽的谷歌电邮账号——明显是骗子伪造。

“她说没想到新加坡和菲律宾一样会有诈骗，我就借机提醒她本地常见骗局，例如冒充政府官员骗局等。我也告诉她，千万不要把护照或银行卡给陌生人看。”

事后，两人交换电话，通过信息保持联系，不过她不清楚对方是否已向新加坡警察部队报案。黄栎煖也将事发经过剪辑成视频，上载到个人Instagram上，希望能警惕他人。

对于为什么会挺身而出，黄栎煖坦言，她当时其实非常害怕。“不过，感谢上帝让我有勇气。我也希望鼓励大家，如果遇到可能坠入诈骗的人，请勇敢地挺身而出，向他们伸出援手，即便这可能会让你觉得尴尬或不舒服。有时候，一个简单的善意举动，或是一两句关切的问候，就足以有重大影响。”

地铁车厢里，没有超级英雄的披风，只有一个普通女生的勇气。但正是这一句“这可能是诈骗”，可能改变了一个人的命运。