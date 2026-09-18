一通要送“100寸大电视”上门的电话，让一名79岁妇女误以为个人资料遭盗用，更以为来电者在帮助自己，便按指示行事，甚至不顾丈夫劝阻进房锁门继续通话。直到对方不断追问银行存款和家中是否有首饰，她这才警醒，赶紧挂断电话。

李女士星期五（9月18日）接受《联合早报》访问，述说了这段险些上当的经历。8月29日当天，她在家中接到一通电话，对方自称是电器零售商Harvey Norman的送货员，说准备把一台100寸电视机送到她在兀兰的住家，还问是否有人在家。

李女士告诉对方她不住在兀兰，也没有购买电视机。对方此时竟然说出她的名字、身份证号码和电话号码，声称可以协助取消订单，并把电话转接给另一名“公司职员”。

这名“职员”声称，购买电视机的7000多元是从汇丰银行扣除。李女士答说她没有这家银行的户头，对方便称她的个人资料可能遭盗用了，其他银行户头也有风险。随后，她接到另一名自称“金融管理局”人员的视频电话。

这个人要李女士检查名下所有户头，她因担心个人资料真的遭盗用，便按指示操作。她注意到，对方开启了摄像头，背景显示金管局的标志。

“我当时感到十分害怕，以为自己的资料真的被盗用了，便认定对方是在帮助我。”

李女士因忘记一些银行户头的登录密码，无法登入一些户头。不料，对方却不断追问她户头里有多少钱，这让她开始起疑。

“对方后来甚至问我家里有没有首饰，我才觉得不对劲，逐渐意识到这是个骗局。”

李女士透露，她接听电话时，丈夫就在身旁，发现情况不对后叫她报警。不过，她当时因担心户头不安全，反而进房锁门，继续通话。丈夫不停敲门劝阻，也打电话通知大女儿。

李女士与对方通话，长达约一个半小时，后来在女儿的要求下前往警局报案。警员证实她遇上了骗子，并协助她冻结银行户头。

李女士受访时说，这是她第一次遇到这样的事。家人曾多次提醒她不要接听陌生来电，但当天因为觉得来电号码有点熟悉，便接起电话。

她回想当天的情况说：“丈夫一直敲门催我报警，但我当时仿佛失去了警觉性，只想配合对方。”

虽然这次有惊无险，没有破财，但李女士希望通过公开自己的经历，提醒公众尤其是年长者提高警惕，切勿轻信陌生来电。她也通知了身边的朋友，嘱咐大家多加当心。

冒充Harvey Norman诈骗案频发 公司吁慎防

Harvey Norman受询时指出，自今年5月以来，公司已接获1588起与诈骗相关询问。（档案照片）

这不是首次有人冒用Harvey Norman名义行骗。这家零售商也曾通过网站和社交媒体，呼吁民众谨慎提防。在这类骗局中，骗子一般会声称受害人的银行户头遭人利用，还称他们卷入了刑事案，从而要他们将钱财交出，以“协助调查”。

Harvey Norman早前答复《海峡时报》询问时透露，自今年5月以来，公司已接获1588起与诈骗相关的询问，这还不包括亲自上门询问的公众，而来询者多数为中老年人。

警方数据显示，今年1月至6月，本地共发生1万6821起诈骗案，涉案总金额达4亿1060万元。